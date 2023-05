Jannik Sinner giocherà i prossimi Internazionali d'Italia a Roma come numero otto delle classifiche mondiali: pur dovendo rinunciare al Masters 1000 di Madrid; infatti, nessuno dei giocatori che si trovavano dietro di lui riuscirà a scavalcarlo. Anche il russo Khachanov, infatti, ha dovuto alzare bandiera bianca nei quarti di finale del torneo spagnolo di fronte a Carlos Alcaraz. Sinner, quindi, ringrazia l'attuale numero 2 del ranking mondiale per questa vittoria che significa tanto anche per l'altoatesino.

Internazionali d'Italia di Roma, Sinner si presenterà come numero 8 al mondo

Il tennista di San Candido, quindi, anche senza giocare a Madrid, ha conservato la propria posizione in vista degli Internazionali d'Italia di Roma, in programma dall'8 al 21 maggio al Foro Italico. Jannik Sinner, come pubblicato sul proprio profilo Instagram, è tornato al lavoro a Montecarlo, agli ordini del suo coach, Simone Vagnozzi. Dopo gli ottimi tornei americani, Sinner ha dovuto ritirarsi a Barcellona e saltare Madrid, ma ora la preparazione è tutta rivolta in primis a Roma ma anche a Parigi.

Nel Masters 1000 di Roma, Sinner dovrebbe esordire venerdì 12 o sabato 13 maggio, dopo il bye del primo turno. Nel terzo turno, l'altoatesino potrebbe affrontare un avversario compreso tra la testa di serie numero 25 e la 32.

Sino ai quarti di finale, Sinner non potrà incontrare un avversario delle prime quattro teste di serie.

Holger Rune, dopo le polemiche, è atteso a Roma

Intanto, non si placano le polemiche riguardanti Holger Rune: il danese, dopo lo 'show' in semifinale a Montecarlo contro Sinner, si è reso nuovamente protagonista di alcune provocazioni a Madrid, contro Davidovich Fokina.

In un post pubblicato sui social, il tennista danese ha affermato che il pubblico spagnolo non ha capito cosa stesse succedendo in campo: 'Il giudice di sedia e il Supervisor hanno impiegato molto tempo per spiegarlo al mio avversario ma non si sono preoccupati di informare il pubblico', ha spiegato Holger Rune che, poi, si è concesso un'altra frecciatina polemica: 'La prossima volta, mentre discutono, farò un pisolino'.

Il post pubblicato sui social, però, ha suscitato diversi commenti negativi all'indirizzo dell'attuale numero sette del mondo che si è trovato costretto a replicare più volte. Fatto sta che le partite di Rune stanno facendo chiacchierare e non solamente per il talento indiscusso del ragazzone danese che deve ancora imparare molto riguardo al 'fair play' in campo.

Holger Rune dopo quanto accaduto a Montecarlo con Sinner, sarà uno dei personaggi più attesi a Roma: vedremo come sarà accolto dal pubblico del Foro Italico.