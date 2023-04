I tifosi di Jannik Sinner sono in attesa del rientro in campo del tennista altoatesino che, dopo il ritiro di Barcellona, ha deciso di rinunciare al Masters 1000 di Madrid. Intanto, Holger Rune, in un'intervista rilasciata a 'Tennis Majors', è tornato sulla semifinale giocata contro Sinner a Montecarlo, una partita che lo ha visto 'protagonista' con alcuni atteggiamenti provocatori che hanno destato molte polemiche.

Rune torna sulla semifinale di Montecarlo contro Sinner: 'Non sono arrogante, sono molto competitivo'

Il giovane talento danese ha spiegato i motivi dell'atteggiamento tenuto in campo nell'incontro di semifinale a Montecarlo.

'Sinner ha molti fan lì', ha spiegato Rune sottolineando come, qualsiasi cosa avresti fatto sul campo, il pubblico avrebbe continuato a tifare per l'azzurro. Il classe 2003 ha rivelato il suo cambio di atteggiamento in campo al termine del primo set: 'Ho pensato, non posso continuare così'. Di conseguenza, ha deciso di 'usare come carburante alcune emozioni negative'.

Rune: 'Con giocatori bravi come Sinner, devi trovare una soluzione'

È evidente che si è trattato di una mossa psicologica per riuscire a cambiare l'inerzia del match a proprio favore. In questo modo, Rune è riuscito anche a giocare meglio: 'Di solito gioco meglio quando sono calmo' - ha precisato il giocatore danese - 'ma quando non sei al meglio e ti trovi ad affrontare avversari bravi come Sinner, devi trovare una soluzione.

In caso contrario, sei destinato a perdere'.

Il precedente con Tiafoe

Jannik Sinner è caduto nella trappola tesa dal suo avversario, un po' come era accaduto a fine ottobre 2021 in occasione della semifinale dell'ATP 500 di Vienna, contro Frances Tiafoe. Come molti ricorderanno, l'americano si lasciò andare ad atteggiamenti decisamente sopra le righe che infastidirono non poco l'azzurro che finì per perdere in tre set.

Sinner, in quell'occasione, riconobbe la necessità di imparare a fronteggiare questo tipo di atteggiamenti. 'Io non sono uno che ha reazioni eccessive, che spacca racchette', aveva dichiarato in quell'occasione il tennista altoatesino. Evidentemente Rune ha sfruttato la stessa arma per sconfiggere il proprio avversario.

Sinner al Masters 1000 di Roma

Il prossimo appuntamento per Jannik Sinner è di quelli importanti, visto che giocherà in casa (o quasi...) sui campi del Foro Italico di Roma. È auspicabile che il pubblico romano che ama il tennis faccia il tifo per Sinner nonostante alcune recenti dichiarazioni rilasciate dall'idolo di casa, Matteo Berrettini, a proposito del suo rapporto con il suo compagno di nazionale: 'Sinner? Parliamo meno ma è normale - ha affermato il giocatore romano - non si può essere amici di tutti'. L'altoatesino spera di potersi presentare al Masters 1000 di Roma ancora da numero 8 del ranking ATP per sfruttare un tabellone, almeno sulla carta, più agevole.