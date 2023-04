Mentre è in corso di svolgimento il torneo Masters 1000 di Madrid [VIDEO], cresce l'attesa per l'ottantesima edizione degli Internazionali BNL di Tennis che si svolgeranno al Foro Italico di Roma. L'8 e il 9 maggio sono previste le qualificazioni mentre il giorno 10 si partirà con i match previsti in tabellone.

Internazionali d'Italia BNL Roma, ancora tanti forfait come a Madrid?

Gli organizzatori degli Internazionali d'Italia sperano che non accada come a Madrid, dove non ci saranno Djokovic e Nadal, oltre agli azzurri Sinner, Berrettini e Fognini.

Lo spettacolo del tennis a Roma, quest'anno, saranno impreziosito dal fatto che l'ottantesima edizione degli Internazionali sarà la prima con 'upgrade': i due tabelloni prevedono oltre 300 partite per dieci giorni di grande tennis, con i più forti giocatori al mondo.

Sinner spera di poter restare al N. 8 per gli Internazionali di Roma

Per Jannik Sinner, assente a Madrid, la speranza è quella di restare al numero otto della classifica mondiale per il tabellone dei prossimi Internazionali d'Italia dove vuole recitare un ruolo da protagonista, anche in vista del vero e proprio 'Campionato Mondiale della terra rossa', ovvero il Roland Garros. Sono 5 i giocatori che potrebbero potenzialmente superare Jannik Sinner dopo il torneo Masters 1000 di Madrid anche se non potranno farlo tutti e 5 contemporaneamente: si tratta dell'americano Fritz e del canadese Auger-Aliassime (che, però, dovrebbero raggiungere la semifinale), oltre al russo Khachanov, lo statunitense Tiafoe e l'inglese Norrie che, però, dovrebbero fare l'impresa (veramente difficile) di vincere il torneo.

Prezzi biglietti Internazionali d'Italia per ogni giornata

Per tutti coloro che vorrebbero assistere agli Internazionali d'Italia di Roma, riportiamo il tariffario ufficiale relativo ai prezzi dei biglietti, per ogni giornata di gare, suddiviso tra sessione diurna e sessione serale.