L'uscita di scena del main sponsor Jumbo, annunciata qualche settimana fa e fissata per la fine della stagione 2024, non ha colto impreparati Richard Plugge e i suoi collaboratori. La catena di supermercati olandese è guidata da un nuovo Ceo, che ha deciso per un cambio di strategia e per il netto taglio delle sponsorizzazioni nel Ciclismo. Plugge, team manager della Jumbo Visma, si è subito messo al lavoro per cercare un nuovo main sponsor e poter mantenere la sua squadra ai massimi livelli. Il dirigente olandese ha avuto alcuni incontri negli ultimi tempi per presentare il suo progetto a dei possibili investitori, e i rumor che circolano nel mondo del ciclismo indicano un accordo di massima con uno sponsor proveniente dall'Arabia Saudita.

Un altro sponsor arabo nel grande ciclismo

A finanziare la squadra di Jonas Vingegaard, Primoz Roglic e Wout van Aert dopo l'uscita di scena della Jumbo potrebbe essere uno sponsor molto particolare che arriva dal Medio Oriente, Neom City. Si tratta di una città che l'Arabia Saudita sta costruendo da zero con soluzioni avveniristiche. Il progetto è stato annunciato nel 2017 dal principe saudita Mohammed bin Salman Al Sa'Ud e ha un costo stimato in 500 miliardi di dollari.

Neom City potrebbe diventare il main sponsor dell'attuale Jumbo Visma e garantire un futuro a lungo termine di alto livello alla squadra olandese. Questo sarebbe l'ennesimo sponsor dell'area mediorientale ad entrare nel grande ciclismo, e seguirebbe anche i ricchi investimenti che l'Arabia sta facendo in altri sport, a partire dal calcio.

Nel ciclismo World Tour, oltre alle presenze più consolidate del Team Bahrain e della UAE Emirates, è presente da questa stagione anche il marchio AlUla, anch'esso arabo, come secondo sponsor della Jayco.

Ciclismo, Kooij resta alla Jumbo

Se le notizie sull'accordo tra Plugge e Neom City sono ancora tutte da confermare, le certezze sono che l'attuale Jumbo Visma si sta muovendo in maniera molto decisa ed importante sul ciclomercato.

Questo è un chiaro segno che i dirigenti hanno in mano qualche accordo con degli sponsor per poter offrire dei prolungamenti e dei nuovi ingaggi ai corridori ben oltre la scadenza dell'accordo con Jumbo. L'ultima novità in tal senso è il rinnovo biennale con Olav Kooj, uno dei velocisti più forti della nuova generazione. Kooj sembrava destinato a lasciare la squadra olandese, invece un po' a sorpresa, ha firmato un rinnovo biennale.

La nuova Jumbo Visma potrà contare anche sul vincitore del Giro d'Italia next gen, Johannes Staune Mittet, che sarà promosso dal vivaio, e su un altro corridore emergente particolarmente interessante, l'americano della Movistar Matteo Jorgenson. Un'altra voce di mercato porta verso il talento britannico della Ineos Ben Tulett alla nuova Jumbo.