Oggi, giovedì 22 giugno, si sono aperti i Campionati Italiani di ciclismo. A ospitare l'evento, con nove titoli in palio da oggi a domenica, è Comano Terme, in Trentino. Questa giornata d'apertura ha proposto un calendario molto intenso, con ben sei gare a cronometro, tra allievi, juniores, under 23 e uomini ed élite. La gara più attesa era ovviamente quella degli élite, proposta in un insolito orario di mezzogiorno. Il percorso molto impegnativo, con 400 metri di dislivello in appena 25,7 km, non ha impedito a Filippo Ganna di mettere le mani sul suo quarto titolo tricolore nella specialità.

Ciclismo, Cattaneo e Sobrero sul podio

La corsa a cronometro degli uomini élite si è svolta a Sarche, su un percorso caratterizzato da una salita verso il Passo di San Udalrico nella prima parte, da una discesa con una sequenza di tornanti e poi da un finale pianeggiante e con lunghi rettilinei. Filippo Ganna è partito come favorito numero uno, anche se il percorso non era certo quello più adatto alle sue caratteristiche, più orientate a tracciati super veloci.

Nonostante questo, il verbanese della Ineos è transitato al comando già allo stop di metà percorso, dopo la salita, con un paio di secondi di vantaggio su Mattia Cattaneo e quindici su Matteo Sobrero. Passata la parte più ostica, Ganna ha volato a pieno regime gli ultimi chilometri fatti su misura per lui ed ha aperto in maniera evidente il distacco tra sé e gli altri.

Alla fine il due volte iridato ha concluso con 24'' su Cattaneo e 30'' su Matteo Sobrero, con un buon Simone Velasco al quarto posto a un minuto. Ha deluso, invece, Edoardo Affini, che è finito solo settimo a un minuto e mezzo.

Ganna: 'Una stagione di alti e bassi'

"Sulla salita il mio obiettivo era difendermi, mentre sapevo di poter fare la differenza nella seconda metà del percorso", ha commentato Filippo Ganna al termine della prova.

“Questa stagione è stata piena di alti e bassi e la mazzata peggiore è stata quella al Giro d’Italia, perché avevo tanta voglia di farlo e finirlo bene, con una squadra che si è dimostrata ad alti livelli. Tornare a casa è stato un brutto colpo, ma lo sport è così e bisogna sapersi rimettere in gioco e ritrovare la motivazione” ha aggiunto il campione olimpico, che avrà il Mondiale, sia a cronometro che in pista, come prossimo grande appuntamento.

Nelle altre gare di questa giornata di apertura dei Campionati Italiani di Ciclismo, Bryan Olivo ha conquistato la vittoria nella cronometro Under 23, davanti a Nicolas Milesi e Dario Igor Belletta. Nella categoria juniores le maglie tricolori sono andate ad Alice Toniolli e Luca Giaimi.

Domani saranno di scena le donne élite nella prova a cronometro, poi sabato si aprirà il weekend delle gare in linea con la corsa maschile. Domenica chiusura con la gara in linea femminile.