I due commentatori di Eurosport, Guido Monaco e Dario Puppo, sono tornati a parlare dell'eliminazione anticipata di Jannik Sinner dal torneo del Roland Garros e, in generale, sul momento negativo che sta attraversando il tennista di San Candido. Secondo Guido Monaco, Riccardo Piatti, nonostante la sua grandissima esperienza, avrebbe sbagliato a parlare di Sinner come prossimo numero uno e come possibile vincitore di tornei del Grande Slam. Dichiarazioni che stanno suscitando un'ondata di polemiche, soprattutto tra i fans del tennista altoatesino.

Guido Monaco: 'Piatti sbagliò a parlare di Sinner come prossimo N. 1 e vincitore tornei dello Slam'

Nel corso di un intervento a 'Tennismania' sulla WebTv di OASport, Guido Monaco ha espresso il proprio giudizio in merito al particolare momento che sta attraversando Jannik Sinner. Il telecronista ha sottolineato come l'azzurro, ad oggi, sia inferiore a Carlos Alcaraz.

Tuttavia, l'attenzione mediatica sul tennista altoatesino viene da lontano, sin da quando Riccardo Piatti parlò di Sinner come prossimo numero uno delle classifiche mondiali e vincitore dei tornei per il Grande Slam.

Monaco ha dichiarato che tutte le volte che Piatti si è espresso in questi termini si è stupito, soprattutto perché Piatti ha sempre dimostrato di essere una persona misurata.

'Non si deve mettere in discussione il fatto che Sinner lotti - ha sottolineato Guido Monaco che ha ricordato come l'azzurro abbia perso al quinto set gli ultimi 4 match che ha giocato nei tornei del Grande Slam.

Agli Australian Open ha provato a rimontare Tsitsipas, agli US Open ha avuto un match point contro Carlos Alcaraz mentre a Wimbledon 2022 è stato in vantaggio due set a zero contro Djokovic per poi perdere il match.

'A Sinner manca il Killer Instinct'

Il fatto di aver portato Tsitsipas, Alcaraz e Djokovic al quinto è sicuramente un fatto notevole ma secondo Monaco a Sinner mancherebbe l'elemento 'Killer Instinct', quello in grado di fare la differenza e di ottenere quei successi che non sono ancora arrivati.

Discorso a parte quello della partita del Roland Garros contro Altmeier, finita al quinto set ma che Sinner avrebbe dovuto assolutamente vincere.

'Sinner ha delle buone qualità, anche atletiche', ha sottolineato il commentatore di Eurosport ma Carlos Alcaraz viene da un altro pianeta e Rune ha già dimostrato di essere di 'ferro'.

Tuttavia, Guido Monaco ritiene che il metodo che sta applicando Sinner, prima o poi, darà i suoi frutti. È indubbio che abbia dei tempi diversi rispetto ad Alcaraz e a Holger Rune (soprattutto rispetto allo spagnolo che ieri ha demolito Tsitsipas a Parigi). Jannik Sinner, comunque, si sta dannando l'anima pur di arrivare in cima, ai primi posti dell'ATP Ranking.

Secondo Dario Puppo, invece, 'proprio per evitare di farsi mettere troppa pressione addosso, come ha dichiarato lo stesso Sinner, ragionate su quello che va detto altrimenti è un cane che si morde la coda'.