Jannik Sinner è uscito di scena dal torneo Roland Garros [VIDEO], l'appuntamento più importante dell'anno sulla terra battuta. L'azzurro è uscito sconfitto dal tedesco Altmeier, un giocatore che si conferma 'bestia nera' dei tennisti italiani visto che a Parigi, già nel 2020, aveva sconfitto Matteo Berrettini.

Sinner eliminato dal Roland Garros: il tedesco Altmeier interrompe il suo cammino

Una partita durata quasi cinque ore e mezza, un match che, più volte, l'altoatesino ha 'rischiato' di riacciuffare, anche se chi lo conosce bene, si è subito reso conto che non era il miglior Sinner: un braccio che è apparso 'bloccato', un servizio che non lo ha aiutato nei momenti di difficoltà e soprattutto un gioco che non è mai riuscito ad essere 'esplosivo', incatenato com'era a quei colpi pieni di effetto e molto 'alti' studiati dal tedesco, proprio per impedire a Sinner di trovare il giusto ritmo.

Una partita che, tuttavia, ha i suoi grandi rimpianti, soprattutto per come si era messo il quarto set: sul 5-4, Sinner non è riuscito a concludere il match e da lì sono iniziati i veri problemi perché il tennis non perdona, il Tennis è capace di farti passare, in breve tempo, dalle 'grandi occasioni' all''inferno'.

Tuttavia, la speranza si è rifatta sotto quando Altmeier ha servito per il match sul 5-4 a proprio favore: Sinner è riuscito ad annullare tre match point di fila. Il tennista di San Candido riesce addirittura a procurarsi tre palle break per aggrapparsi ai tie break del quinto ma non riesce a concretizzarle.

Quella racchetta sbattuta per terra, una fotografia inedita per Sinner

La fotografia di questa incredibile partita persa con Altmeier resterà, probabilmente, quella con Sinner che sbatte a terra con rabbia la racchetta: una scena che, a memoria, risulta inedita per l'altoatesino che mai, nella sua pur breve carriera, si era lasciato andare a gesti di reazione di questo genere.

'Ci sta, ero in tensione, ero poco lucido - ha spiegato l'azzurro nella conferenza post partita - ero consapevole di aver avuto tante occasioni e di averle sprecate, ero consapevole di aver fatto troppe scelte sbagliate'.

La frase di Sinner che fa riflettere: 'Devo tornare ad essere felice quando sono in campo'

Ma ciò che deve far riflettere è una frase decisamente inusuale per chi conosce bene Sinner: Mi è mancato l'atteggiamento giusto, non ero sorridente dentro - ha dichiarato il semifinalista di Montecarlo - devo tornare ad essere felice quando sono in campo'.

Una frase che sembrerebbe nascondere la parola 'pressione'. Forse Sinner ha sofferto l'enorme pressione di questo inizio 2023 dove i risultati ottenuti sui campi americani avevano alzato a dismisura le aspettative per la stagione primaverile sulla terra battuta, una terra battuta che, invece, si è trasformata in 'terra bruciata', fatta eccezione per l'ottimo torneo di Montecarlo.

Le sconfitte di Roma e Parigi, contro avversari certamente non irresistibili come Cerundolo e Altmeier, devono far riflettere ma non destabilizzare, perché anche e soprattutto dalle sconfitte si impara molto, si impara soprattutto a rialzarsi. Sinner deve 'resettare', ritornare ad essere quella 'felice Volpe Rossa' che aveva incantato a Miami e a Indian Wells. La stagione è ancora lunga, ci sarà tempo per le rivincite.