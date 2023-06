Ormai in vista del via del Tour de France che scatta sabato 1° luglio da Bilbao [VIDEO], si sta completando il quadro dei corridori in corsa. La Soudal Quickstep è stata una delle ultime squadre ad ufficializzare il proprio schieramento, non senza qualche sorpresa. Purtroppo, la squadra belga non ha convocato nessuno dei corridori italiani che compongono il suo organico. Nelle scorse settimane sembrava molto probabile la presenza di Andrea Bagioli, ma il corridore valtellinese è rimasto escluso dalle scelte definitive. Non ci sono neanche Casper Pedersen, che si è infortunato al Campionato di Danimarca dello scorso weekend, l'ex campione francese Florian Senechal, e Mauri Vansevenant, tutti corridori che erano stati in lizza per ottenere uno degli otto posti per il Tour de France.

Tour de France, Jakobsen tra i big delle volate

La Soudal Quickstep sarà concentrata unicamente sulle vittorie di tappa in questo Tour de France, senza nessuna ambizione di classifica generale. Dopo l'esperienza sotto la guida di Evenepoel al Giro, lo squadrone belga tornerà sul suo terreno più tradizionale, dedicandosi alle volate, alle fughe e ai colpi da finisseur che tante soddisfazioni gli hanno regalato negli anni scorsi.

Il team di Patrick Lefevere avrà sostanzialmente due leader, Fabio Jakobsen e Julian Alaphilippe, ma dovrebbe dare spazio anche ad altri corridori per andare a caccia di una vittoria di tappa, l'obiettivo minimo di squadra.

Jakobsen parte come uno dei punti di riferimento per le volate, con al fianco l'esperto Michael Morkov, uno dei migliori corridori nel ruolo di apripista dei velocisti.

La corsa non offre tantissimo spazio agli sprinter in questa edizione. Le volate potrebbero essere non più di cinque o sei, compreso il gran finale di Parigi, e dunque sarà fondamentale per gli sprinter farsi trovare pronti nelle poche occasioni disponibili. Jakobsen ha avuto una stagione di alti e bassi, con cinque vittorie, ma solo una a livello World Tour, una tappa della Tirreno Adriatico, e un nulla di fatto nelle classiche.

Alaphilippe torna al Tour dopo due anni

L'altra stella della Soudal Quickstep è Julian Alaphilippe. Il corridore francese è attesissimo in quella che è la sua corsa, in cui fa il ritorno dopo un'edizione saltata a causa di un infortunio. Alaphilippe è tornato ad esprimersi a buoni livelli negli ultimi tempi, mettendosi alle spalle un 2022 tormentato da cadute ed infortuni.

Già nelle prime tappe in terra basca, il due volte iridato avrà delle occasioni interessanti per centrare un nuovo successo di tappa, da aggiungere ai sei già conquistati sulle strade del Tour de France.

Insieme a Jakobsen, Alaphilippe e Morkov, la Soudal Quickstep conterà anche su Kasper Asgreen, altri corridore che si sta lentamente rilanciando, su Yves Lampaert, prima maglia gialla della scorsa edizione, su Tim Declerq, Dries Devenyns e Remi Cavagna, gli uomini più orientati al lavoro di gregariato.