A pochi giorni dal Tour de France, il weekend dei Campionati nazionali di ciclismo ha proposto corse e storie emozionanti. Negli Stati Uniti, la gara in linea è stata vinta da Quinn Simmons, il giovane talento della Trek Segafredo. Il ragazzo americano, a volte un po' sopra le righe, si è lasciato andare alla commozione e ad un racconto intimo e sofferto di questi ultimi giorni della sua vita da corridore. Simmons ha vissuto da vicino la tragedia di Gino Mader, il corridore del Team Bahrain morto al Giro di Svizzera cadendo nella discesa dell'Albulapass.

Ciclismo, gli interrogativi di Simmons dopo la morte di Mader

Quinn Simmons ha raccontato di essere stato il primo ad accorgersi della caduta di Gino Mader nel burrone dell'Albulapass, e di essersi fermato immediatamente per allertare i soccorsi. Quell'episodio, e la tragica fine del corridore svizzero, hanno lasciato un'impronta forte nella testa di Simmons, che in questi dieci giorni si è fatto molte domande sul suo futuro. Dopo quella tragica quinta tappa, l'americano non ha concluso il Giro di Svizzera, è tornato in patria ed ha ripreso l'attività ieri, domenica 25 giugno, nella prova in linea dei Campionati nazionali degli Stati Uniti.

Sul velocissimo percorso di Knoxville, volato ad oltre 47 di media, Quinn Simmons è arrivato al traguardo tutto solo, conquistando la maglia a stelle e strisce con 37'' su Tyler Williams e 49'' su Tyler Stites.

'La maglia a stelle e strisce torna al Tour de France'

Al termine della corsa, Simmons ha raccontato di aver trovato tanto sollievo morale da questa corsa, sia per la vittoria che per la vicinanza della famiglia. "Dopo aver passato uno dei peggiori giorni di sempre in bici, mi sento davvero grato di essere qui con la mia famiglia e di correre con mio fratello”, ha dichiarato Simmons a Cycling Weekly.

Il giovane americano ha trovato in gruppo anche il fratello minore Colby, che corre con la formazione vivaio della Jumbo Visma. "Papà è salito sull'ammiraglia della squadra per gli ultimi giri, mentre la mamma è rimasta al rifornimento" ha raccontato Quinn Simmons.

"Onestamente, questa corsa potrebbe aver salvato la mia carriera.

Ho davvero pensato a quello che volevo fare e questo mi restituisce la forza" ha dichiarato Simmons al termine della corsa, apparendo rigenerato dopo la tormentata esperienza del Giro di Svizzera.

Il corridore americano tornerà ora in Europa per correre il Tour de France con la sua squadra, che assumerà i nuovo nome di Lidl Trek. "Per la prima volta dopo tanti anni, al Tour de France si rivedrà la maglia a stelle e strisce di Campione degli Stati Uniti" ha dichiarato Quinn Simmons.