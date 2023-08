Lo spostamento dei Mondiali all'inizio di agosto ha di fatto scombussolato i progetti stagionali di molti dei campioni del grande ciclismo. Questa fase centrale della stagione così intensa e ricca di eventi, tra Tour de France e rassegna iridata, ha portato alcuni big a prendersi una pausa di riposo, che per qualcuno coincide già con la fine dell'attività su strada. È questo il caso di Tom Pidcock, che non correrà fino al 2024, mentre la conquista della maglia iridata ha fatto venire a Mathieu Van der Poel la voglia di fare ancora almeno un'apparizione.

I più impegnati saranno invece Jonas Vingegaard, Primoz Roglic e Remco Evenepoel, tutti attesi al via della Vuelta Espana, che scatta sabato 26 agosto.

Ciclismo, Van Aert punta sugli Europei

Subito dopo la strepitosa vittoria della gara in linea dei Mondiali di Glasgow, Mathieu Van der Poel aveva annunciato la chiusura della sua stagione nel Ciclismo su strada. Dopo qualche giorno, però, il campione olandese ha deciso di fare ancora un'apparizione davanti al pubblico di casa per sfoggiare la sua maglia iridata. VDP parteciperà domenica 20 agosto al criterium di Etten Leur, nella sua Olanda, dove è attesa una grande folla. Il neo iridato dovrebbe poi concedersi una pausa prima di dedicarsi alle attività fuoristrada.

Van der Poel potrebbe correre il Mondiale gravel l'8 ottobre, e più avanti tornare all'amato ciclocross per la stagione invernale.

L'appuntamento del Mondiale gravel, che si correrà in Veneto, potrebbe rinverdire l'eterna sfida tra VDP e Wout van Aert. Se la presenza dell'olandese è probabile, quella del belga è infatti già pressochè certa.

Van Aert non ha nessuna voglia di chiudere qui la sua stagione, forse anche per smorzare la delusione iridata, ed ha messo in calendario molti appuntamenti. Il corridore della Jumbo tornerà in gruppo al Renewi Tour, nuova denominazione dell'Eneco Tour, gara a tappe che si corre dal 23 al 27 agosto. Van Aert è previsto al via anche del Tour of Britain, dal 3 al 10 settembre, e ha dato la sua disponibilità al Ct Vanthourenhout per gli Europei del 24 settembre, in programma in Olanda.

Il belga è poi atteso ai Mondiali gravel dell'8 ottobre e ad una pausa prima della stagione invernale del ciclocross.

Grande sfida tra i Jumbo ed Evenepoel alla Vuelta

Uscito molto stanco dai Mondiali, Tadej Pogacar ha invece annunciato di volersi prendere una pausa prima di decidere il da farsi sul finale di stagione. Lo sloveno non correrà né la Vuelta né altre corse nelle prossime settimane, e potrebbe tornare in azione per il Giro di Lombardia del 7 ottobre, forse preceduto da qualche altra gara di un giorno.

Tom Pidcock, invece, ha chiuso definitivamente la stagione del ciclismo su strada, ma sfoggerà la sua fresca maglia iridata di mountain bike nelle due tappe nordamericane di Coppa del Mondo previste l'1 e l'8 ottobre.

Per Remco Evenepoel, Primoz Roglic e Jonas Vingegaard, la stagione ha invece ancora molto da offrire. I tre campioni saranno gli uomini più attesi della Vuelta Espana, che scatta sabato 26 agosto. Evenepoel ha anche aggiunto un altro appuntamento al suo finale di stagione. Dopo il probabile impegno al Lombardia, il belga correrà la Chrono des Nations dell'8 ottobre, una classica gara a cronometro in cui potrà sfoggiare la sua maglia iridata.