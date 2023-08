Remco Evenepoel passa da una maglia iridata all'altra. Appena concluso il suo da Campione del Mondo della prova in linea con una prova sottotono, il giovane belga si è rifatto nella cronometro dei Mondiali di Glasgow. La corsa dei pro si è decisa con una sfida sul filo dei secondi tra Evenepoel e Filippo Ganna, mentre Wout van Aert, Stefan Kung e il campione uscente Tobias Foss non sono mai stati realmente in corsa per il podio. Evenepoel ha fatto una piccola differenza nel tratto centrale della prova, caratterizzato da alcuni saliscendi, e ha mantenuto il vantaggio nell'ultima parte caratterizzata da una dura rampa in pavè.

Il belga è così andato a vincere con 12'' su un comunque convincente Ganna, mentre il bronzo è andato all'astro nascente Joshua Tarling, 19enne britannico della Ineos.

Le classement de ce contre la montre avec le premier titre mondial chez les élites dans cette discipline pour Remco Evenepoel (23 ans), qui avait terminé 2e en 2019 et 3e en 2021 et 2022. Bruno Armirail est le premier Français du jour; 21e. #GlasgowScotland2023 pic.twitter.com/oom0cjw3PB — Le Gruppetto (@LeGruppetto) August 11, 2023

È sfida Evenepoel - Ganna

Ai Mondiali di ciclismo di Glasgow è arrivata la giornata della cronometro elite maschile, una prova in cui l'Italia aveva grandi aspettative grazie a Filippo Ganna. Il percorso di quasi 48 km si è rivelato molto veloce e filante, con un tratto iniziale caratterizzato da rettilinei pianeggianti, un po' di leggeri saliscendi in quello centrale e l'arrivo su una rampa in pavè.

Ganna è partito molto forte, ed ha segnato il miglior tempo al primo stop cronometrico. La corsa si è già qui divisa in due, con la lotta per le medaglie racchiusa ai soli Ganna, Evenepoel e Tarling, e gli altri tutti molto più attardati. L'azzurro è transitato con 4'' sul belga e 6'' sul britannico, ma nel tratto centrale la situazione si è ribaltata.

Evenepoel ha dato il meglio in questo settore e al secondo stop ha rifilato 12'' a Ganna e 25'' a Tarling, la cui prova è andata un po' in calando.

Evenepoel: 'Non era una crono ideale per me'

L'azzurro ha provato a reagire, sfruttando anche al centimetro ogni curva e aggredendo in maniera incisiva lo strappo finale, ma Evenepoel ha mantenuto il suo vantaggio.

Al traguardo il belga ha concluso in 55'19'', a quasi 52 di media, con 12'' su Ganna e 48'' sulla rivelazione Tarling. McNulty ha chiuso quarto a 1'26'' davanti ad un van Aert sottotono. Cattaneo si è preso un buon ottavo posto, mentre hanno deluso il campione in carica Tobias Foss e il due volte campione europeo Stefan Kung, entrambi ad oltre due minuti, 11° e 12°. E' andato male anche Stefan Bissegger, appena 17°, mentre Pogacar non aveva particolari aspettative ed ha chiuso al 22° posto.

"Sono il primo belga a fare la doppietta" ha dichiarato Remco Evenepoel subito dopo la conclusione della corsa. "Questo era uno dei grandi obiettivi della mia stagione. Non era una cronometro ideale per me, visto il mio peso, ma sono super contento.

Ad essere onesti, sono stato in grado di correre più velocemente di quanto avevamo programmato. Pedalavo sempre da 10 a 15 watt in più rispetto al mio programma. Sapevo che stavo passando una buona giornata" ha aggiunto il nuovo Campione del Mondo a cronometro.