Il mondo del Ciclismo è ormai pronto a vivere l'appuntamento clou dell'intera stagione, il Tour de France. La corsa inizia per la prima volta nella sua storia dall'Italia, un evento che oltre al valore promozionale e commerciale vuole omaggiare anche i grandi campioni del ciclismo italiano che hanno legato il proprio nome alla storia della Grande Boucle. In questo 2024 si celebra il centenario dalla prima vittoria di un corridore italiano nel Tour, Ottavio Bottecchia, e lungo il percorso delle prime tappe si ricorderanno anche Gino Bartali, Marco Pantani e Fausto Coppi.

Il via è fissato per sabato 29 giugno a Firenze con una tappa che assegnerà la prima maglia gialla a Rimini. Si continuerà poi con la Cesenatico - Bologna e la Piacenza - Torino, per ripartire da Pinerolo e fare rientro in Francia per la quarta frazione. Il Tour de France godrà di una imponente copertura mediatica in tv e online, sia su Eurosport e Discovery Plus che sulla Rai.

Giovedì 27 la presentazione delle squadre

La programmazione tv e online più completa per questo Tour de France è quella proposta da Eurosport - Discovery Plus, su cui si potranno seguire tutte le tappe integralmente dall'inizio alla fine. Le voci al commento saranno le stesse del Giro d'Italia, con la collaudata coppia Luca Gregorio - Riccardo Magrini e l'aggiunta di Moreno Moser e Wladimir Belli che si alterneranno tappa dopo tappa.

La Rai trasmetterà in diretta integrale le prime tre tappe in territorio italiano. Dopo questo spezzone iniziale, la tv di stato entrerà in diretta a corsa iniziata, intorno alle 14 / 14.30. Le tappe saranno tutte trasmesse su Rai Due, a cui seguirà il dopo corsa "Tour Replay". Su Rai Sport si potranno invece seguire due trasmissioni di sintesi e approfondimento della corsa, alle 20 "Tour di Sera", e intorno alla mezzanotte "Tour di notte".

Al commento ci sarà una coppia inedita, formata da Stefano Rizzato come telecronista e Davide Cassani nel ruolo di commentatore tecnico. A loro sarà affiancato, come al Giro d'Italia, lo scrittore Fabio Genovesi. Francesco Pancani, che era stato il telecronista del Giro, interverrà stavolta dallo studio insieme ad Alessandro Petacchi e Stefano Garzelli.

Il primo appuntamento in tv e online con il Tour de France è per giovedì 27 giugno, quando a Firenze saranno presentate squadre e corridori. Rai Sport sarà in diretta dalle 17.30 con un numero speciale di Radiocorsa che anticiperà la presentazione vera e propria. Eurosport - Discovery inizierà invece alle 18.30. La prima tappa, la Firenze - Rimini di sabato 29 giugno, scatta alle 12.40, ora in cui partirà la diretta di Rai Sport, che poi passerà alle 14 su Rai Due. Eurosport - Discovery avvierà invece la diretta fin dalle 11.45.

Tour de France, gli orari delle tappe

Il Tour de France 2024 inizia da Firenze sabato 29 giugno e si conclude a Nizza domenica 21 luglio. Ecco l'elenco delle tappe con tutti gli orari di partenza di ciascuna.