Il torneo Masters 1000 di Toronto continua a regalare sorprese dopo sorprese, segno che nel Tennis non c'è nulla di scontato. La sorpresa più gradita, comunque, è la vittoria di Sinner su Monfils, anche se l'azzurro partiva da favorito nei confronti dell'esperto giocatore transalpino. Tuttavia, in un quarto di finale di un torneo così importante, ogni match è da portare a casa. Il tennista altoatesino si è imposto con il punteggio di 6-4, 4-6, 6-3 al termine di una partita che lo stesso Sinner ha definito 'molto dura', con un Monfils capace di mettere in grande difficoltà il numero uno del tennis italiano.

Sinner in semifinale a Toronto ma non ci sarà la sfida contro Alcaraz

Jannik Sinner ha ammesso di non aver giocato bene nel secondo set, commettendo qualche errore gratuito di troppo. Nel set decisivo, invece, l'altoatesino è stato bravo a riprendere in mano le redini del gioco e a mettere più pressione sul francese che ha calato la percentuale delle prime palle di servizio. Per Jannik Sinner la vittoria contro Monfils [VIDEO] vale la quarta semifinale di un Masters 1000 in questa stagione e la conquista della quarta posizione della Race in vista delle finals in programma a Torino.

L'avversario di Sinner in semifinale sarà Tommy Paul

In semifinale, però, l'azzurro non sfiderà Carlos Alcaraz bensì Tommy Paul che ha compiuto l'impresa di eliminare il numero uno del mondo: per la verità, lo spagnolo è apparso molto al di sotto dei suoi consueti ed impressionanti livelli di gioco, commettendo nel primo set ben tredici errori gratuiti con un servizio perso 3 volte.

Alcaraz è riuscito a trovare una reazione portando a casa il secondo set ma nel terzo finisce per soccombere di fronte al 'giustiziere' dei tennisti spagnoli: Tommy Paul, infatti, ha battuto ben 13 giocatori iberici negli ultimi 14 confronti.

L'appuntamento con la semifinale Sinner-Paul è fissato per l'1:30 di stanotte (ora italiana) con diretta TV sui canali Sky Sport.

Si tratta del terzo confronto tra i due giocatori: Sinner ha battuto Paul a Madrid mentre l'americano si è imposto a Eastbourne nel 2022.

Fuori anche Medvedev, l'altra semifinale è De Minaur-Davidovich Fokina

La semifinale contro Paul riveste ancor più importanza per Sinner alla luce di un'altra grande sorpresa che si è verificata nella parte bassa del tabellone: l'australiano De Minaur, infatti, è riuscito ad eliminare il numero tre dell'ATP Ranking, il russo Daniil Medvedev, in due soli set (7-6, 7-5).

De Minaur, così, accede alle semifinali del torneo canadese dove affronterà lo spagnolo Davidovich Fokina che ha sconfitto per 6-4, 6-2 l'americano McDonald. Match equilibrato e che probabilmente sarà condizionato dalla pressione di dover conquistare una finale così prestigiosa.