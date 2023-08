La scuderia Haas di Formula 1 ha annunciato il rinnovo dei contratti dei piloti Nico Hulkenberg e Kevin Magnussen per la stagione 2024. Questa decisione è stata presa alla vigilia del Gran Premio d'Olanda.

Scelte per il 2023

Nel 2023, alcune scuderie avevano optato per cambiamenti nella loro formazione, e la Haas non faceva eccezione. La squadra aveva cercato di inserire un pilota esperto in grado di contribuire allo sviluppo della monoposto e di ottenere risultati positivi in una griglia di partenza altamente competitiva.

Nico Hulkenberg

La decisione è caduta su Nico Hulkenberg, che ha dimostrato di essere una scelta azzeccata.

Ha contribuito con nove punti alla squadra, in gran parte grazie alle sue solide performance nelle qualifiche, raggiungendo la Q3 in sei occasioni. Tuttavia, ha affrontato diversi problemi legati all'usura delle gomme durante le gare. Nico si è integrato senza problemi, dimostrando di essere un elemento prezioso per la squadra e raggiungerà le 200 partenze in Formula 1 nel Gran Premio del Messico.

Kevin Magnussen

Kevin Magnussen ha iniziato la stagione con difficoltà. Ha dichiarato di non riuscire a trovare la giusta sintonia con la vettura, il che ha compromesso le sue prestazioni. Nonostante un inizio promettente con due punti nelle prime cinque gare, ha faticato a ottenere risultati consistenti in gara.

Il pilota danese gode però di una grande stima da parte del suo Team Principal, che conosce bene le sue doti visti i 113 Gran Premi disputati con il team.

Rinnovo di contratto e le parole di Gunther Steiner

Nonostante le difficoltà iniziali, la Haas ha deciso di rinnovare il contratto di entrambi i piloti per la stagione 2024.

Questa decisione sottolinea la fiducia del team nella solidità della coppia.

Guenther Steiner, il Team Principal della Haas, ha commentato la decisione affermando che la squadra aveva avuto una coppia di piloti estremamente affidabile durante la stagione. Ha elogiato la conoscenza di Kevin Magnussen del team e l'esperienza di Nico Hulkenberg.

Steiner ha popi concluso dicendo: "È evidente che si divertono in questo sport, entrambi hanno la testa sulle spalle e comprendono appieno ciò che ci aspettiamo da loro. Ora, spetta a noi come squadra guardare al 2024 e assicurarci di avere una vettura capace di conquistare punti in modo regolare".

Le parole dei piloti

Kevin Magnussen si è detto felice per il rinnovo del contratto e ha espresso la volontà di continuare a lavorare con il team per affrontare le sfide della stagione.

Nico Hulkenberg, che sta per raggiungere il traguardo delle 200 gare in Formula 1, ha condiviso l'entusiasmo per il rinnovo e ha dichiarato di essere ansioso di contribuire alle future prestazioni della squadra.