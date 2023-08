La Vuelta Espana, il terzo ed ultimo grande giro della stagione del Ciclismo, si avvia alla partenza nel segno della Jumbo Visma. La corsa iberica parte da Barcellona sabato 26 agosto e leggendo la starting list è facile e immediato individuare nella squadra olandese il faro del gruppo. I Jumbo si presentano al via con una vera parata di stelle e con il chiaro obiettivo di completare la tripletta dei grandi giri dopo aver già messo le mani sulla maglia rosa e su quella gialla. Per questo, il team guidato da Richard Plugge ha portato alla Vuelta sia Primoz Roglic che Jonas Vingegaard, senza però chiarire quale dei due campioni sarà il vero leader per puntare alla maglia rossa.

Secondo Jan Bakelants, ex corridore belga ed ora opinionista, i Jumbo cercheranno di approfittare tatticamente della presenza di due potenziali vincitori e non sveleranno le proprie carte nella prima parte della corsa, ma “rimanderanno il più possibile la scelta del leader”.

Bakelants: 'La Jumbo sta facendo un esperimento'

Jan Bakelants ritiene che la scelta di presentarsi alla Vuelta Espana con entrambi i propri campioni da grandi giri, sia una sorta di prova generale in vista del Tour de France del prossimo anno. “Penso che sia un esperimento. Roglic vorrà tornare al Tour. Alla Jumbo vogliono verificare come può funzionare facendoli partire alla pari. Essere in due non è uno svantaggio” ha commentato Bakelants.

L’ex corridore si aspetta di vedere Roglic in maglia rossa nella prima parte della corsa ed è curioso di capire l’atteggiamento e il ruolo di Vingegaard, se davvero si verificherà questa situazione.

Secondo Bakelants avere due corridori vincenti si rivelerà l’arma in più della Jumbo nel confronto diretto con il campione in carica Remco Evenepoel, attorniato da una squadra molto più debole.

“Individualmente Vingegaard e Roglic non sono necessariamente più forti di Remco, ma se restano entrambi in alto in classifica, lui deve controllarne due. Penso che basterà. Se quei due collaborano, s'intende” ha commentato Bakelants.

"Roglic è più in forma di un anno fa"

Per questo la Jumbo Visma potrebbe mescolare le carte nella prima parte della Vuelta Espana, senza scoprire i ruoli e l’uomo su cui puntare davvero.

Sarebbe un enorme vantaggio per Remco se diventasse subito chiaro chi sarà il vero leader della Jumbo Visma", ha continuato l'ex corridore belga nella sua analisi.

"In quel caso avresti un punto di riferimento su cui concentrarti. Ma la Jumbo Visma rimanderà questa scelta il più a lungo possibile. Roglic sta decisamente meglio rispetto alla Vuelta dello scorso anno. Per la forma di Vingegaard è questione di tempo, farà il suo secondo grande giro in tre mesi" ha commentato Jan Bakelants.