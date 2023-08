È finita con una caduta e un po' di delusione l'avventura di Mathieu Van der Poel ai Mondiali di ciclismo di Glasgow. Dopo aver conquistato la maglia iridata della prova in linea su strada, il fuoriclasse olandese ha deciso di schierarsi al via anche della gara di Mtb Cross Country. VDP punta al titolo olimpico di Parigi 2024 in mountain bike e questa dei Mondiali sarebbe dovuta essere una tappa di avvicinamento all'appuntamento a cinque cerchi. Invece il vincitore della Roubaix è uscito di scena subito, ancor prima di raggiungere il traguardo dopo il giro di lancio iniziale.

In un tratto apparentemente senza particolari difficoltà, in una curva a destra, Van der Poel è scivolato e ha picchiato a terra il ginocchio e il volto. Il campione olandese si è ritirato e dopo pochi minuti si è presentato ai microfoni della tv Nos, dove ha spiegato di non aver subito particolari conseguenze nell'incidente, ma di essere "caduto dalla stessa parte della gara su strada".

Van der Poel revive 𝒔𝒖 𝒑𝒆𝒐𝒓 𝒑𝒆𝒔𝒂𝒅𝒊𝒍𝒍𝒂 💔💔💔



❌ Caída del neerlandés en la primera vuelta de la prueba de XCO y abandona en su lucha por el arcoíris#GlasgowScotland2023 pic.twitter.com/ARr9gzgEnp — Eurosport.es (@Eurosport_ES) August 12, 2023

VDP: 'Il colpo è stato un po' troppo forte'

Più che per i danni fisici, Mathieu Van der Poel si è mostrato un po' deluso per aver commesso un errore piuttosto banale: "Non è male, ma sono caduto dalla stessa parte della corsa su strada.

Sono per lo più deluso, arrabbiato con me stesso perché è stata colpa mia. Ho fatto un errore stupido in una delle sezioni più facili del percorso".

Dopo la caduta Van der Poel è rimasto per un po' a terra, e ferito a un ginocchio e al volto si è rialzato, raggiungendo il box della squadra olandese. Il campione ha spiegato che a quel punto non aveva senso continuare la corsa.

"Il colpo è stato un po' troppo forte. Era anche sul lato dove avevo ancora le ferite aperte della caduta nella corsa in linea, ma alla fine penso che non sarà poi così male", ha rassicurato VDP, che ora si prenderà un periodo di riposo: "È il momento di rilassarsi e godersi ancora il titolo mondiale della scorsa settimana".

'L'obiettivo restano le Olimpiadi'

Nonostante questo incidente di percorso, Van der Poel ha confermato che continuerà a impegnarsi nella mountain bike almeno fino alle Olimpiadi di Parigi della prossima estate: "L'obiettivo restano le Olimpiadi. Devo ringraziare Tom Schellekens che ha ottenuto un pass, visto che io non ci sono riuscito. È un peccato chiudere in questo modo un periodo così bello. Non vedevo l'ora, mi sentivo pronto".

La gara di Mtb Cross Country dei Mondiali di Glasgow è stata poi vinta dal britannico Tom Pidcock, che ha conquistato la medaglia d'oro con 19'' di vantaggio sul neozelandese Samuel Gaze, mentre il bronzo è andato al fuoriclasse svizzero Nino Schurter.