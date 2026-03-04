La Strade Bianche, in programma sabato 7 marzo, è una delle gare di ciclismo più affascinanti. La corsa si distingue per il suo percorso caratterizzato da strade bianche sterrate che attraversano le colline della campagna senese. Questa classica, giunta appena alla ventesima edizione nel 2026, ha catturato l'immaginazione di molti appassionati, diventando un punto di riferimento nel panorama del ciclismo internazionale.

Due sterrati in meno rispetto al 2025

Un aspetto che rende la Strade Bianche veramente unica è la sua capacità di fondere tradizione e innovazione.

I corridori affrontano un mix di tratti asfaltati e sterrati che richiedono non solo resistenza fisica, ma anche abilità tecnica. La presenza di lunghi tratti sulla terra ha persino ispirato una rivoluzione nel mondo del ciclismo negli ultimi dieci anni, con sempre più gare che hanno cercato di imitare il fascino delle strade toscane, pur senza mai avvicinarsi alla loro bellezza e sfida.

Quest'anno, il percorso è stato parzialmente rivisto, con l'eliminazione di due tratti di sterrato che venivano affrontati nella prima parte della corsa. Anche il chilometratto è stato ridotto, passando da 213 a 203 chilometri. Dalla parte centrale, il percorso della Strade Bianche rimane invariato. La corsa solitamente si accende sui settori sterrati di San Martino in Grania e Monte Sante Marie.

All'uscita di Monte Sante Marie mancheranno ancora poco più di 70 km all'arrivo. Da qui il percorso prosegue con continui saliscendi, anche impegnativi, per poi entrare nei settori di Monteaperti, Colle Pinzuto, che è stato intitolato Pogacar grazie al suo tris di vittorie, e Le Tolfe. Il finale prevede un circuito con un secondo passaggio da Colle Pinzuto e Le Tolfe e poi l'avvicinamento a Siena, verso un traguardo che è diventato simbolo della Strade Bianche: Piazza del Campo a Siena. La ripida Via Santa Caterina porta i corridori a un arrivo spettacolare. Negli anni, questo traguardo ha dato vita a immagini eroiche che resteranno nella storia del ciclismo.

La Strade Bianche femminile affronterà un percorso di 131 km, che ricalca la parte finale della prova maschile, con il doppio passaggio da Colle Pinzuto e Le Tolfe.

Rai, la corsa femminile solo in streaming

La Strade Bianche 2026 godrà di un'ampia copertura tv e streaming. La giornata di sabato 7 marzo inizierà con la corsa femminile, trasmessa dall ore 11.45 su Eurosport, Discovery Plus e HBO MAX. La Strade Bianche maschile sarà in onda sulle stesse piattaforme dalle 14.15.

La Rai trasmetterà la Strade Bianche femminile dale 12 su Rai Play Sport, mentre la corsa maschile sarà su Rai Due dalle ore 14.