Il grande ciclismo entra nel vivo con un weekend imperdibile. Sabato 7 marzo la Toscana si accende per la 20ª edizione della Strade Bianche, mentre domenica la Francia saluta la partenza della Parigi-Nizza, la storica "Corsa del Sole".

Sabato 7 Marzo: Strade Bianche

La "Classica del Nord più a Sud d'Europa" conferma il suo status di "Sesta Monumento" con un percorso che sfida i corridori tra i vigneti del Chianti e le Crete Senesi.

Gara Maschile (201 km): Il tracciato prevede 14 settori di sterrato per un totale di circa 64 km di polvere e ghiaia. I momenti chiave includono il lungo tratto di Monte Sante Marie (settore 8) e il decisivo doppio passaggio finale nelle zone di Colle Pinzuto e Le Tolfe . L'epilogo, come da tradizione, è lo strappo di Via Santa Caterina con pendenze al 16% prima dell'arrivo in Piazza del Campo.

Gara Femminile (137 km): Un percorso altrettanto tecnico con 13 settori sterrati (circa 50 km totali), che ricalca il finale della prova maschile.

Programmazione TV e streaming

La Rai garantisce la diretta in chiaro, su Rai Sport dalle 11:30 (fasi iniziali e gara femminile) con passaggio su Rai 2 per il finale della gara maschile dalle 15:30.

Streaming gratuito su RaiPlay. La Strade Bianche 2026 va anche in diretta integrale per tutti gli abbonati su Eurosport 1 (canale 210 Sky) a partire dalle ore 14:00 e in streaming online disponibile per gli abbonati su discovery+, DAZN, SkyGo e NOW.

Domenica 8 Marzo: Parigi-Nizza (1ª Tappa)

L'84ª edizione della gara a tappe francese scatta dagli Yvelines per otto giorni di battaglia fino alla Promenade des Anglais. La prima tappa (Achères - Carrières-sous-Poissy di 172,1 km) sembra piuttosto impegnativa. Superata una prima parte di gara interlocutoria, il percorso si fa selettivo con le ascese di Gargenville e Vaux-sur-Seine (punte del 7%). La corsa entrerà nel vivo nel circuito finale di 16,5 km.

Il giudice della tappa sarà la Côte de Chanteloup-les-Vignes (1,1 km all'8,3% e punte del 12%), da scalare due volte. Dopo l'ultimo passaggio in vetta, seguono 3 km di pianura e una discesa tecnica che termina a 6 km dall’arrivo.

Al momento nessuna copertura sui palinsesti Rai

Fino a oggi non ci sono conferme da parte della Rai sulla copertura della Parigi-Nizza, per cui al momento non ci sono notizie certe sulla trasmissione in chiaro che appare improbabile, anche alla luce di quella che sarà la concomitanza con la Tirreno-Adriaco.

Per gli appassionati che desiderano seguire ogni fase della gara, la certezza è rappresentata da Eurosport e Discovery+. La piattaforma streaming trasmetterà ogni tappa integralmente e senza interruzioni pubblicitarie.

I canali Eurosport 1 o 2 (disponibili per gli abbonati Sky, DAZN e NOW) inizieranno la diretta della prima tappa di domenica 8 marzo alle ore 15:10. Durante la settimana, gli orari varieranno leggermente per coprire le fasi finali di ogni frazione, solitamente previste tra le 14:30 e le 16:30.

Debutto stagionale per Tadej Pogačar e Jonas Vingegaard

Tadej Pogačar inizia la sua stagione alla Strade Bianche, una delle 'sue' corse considerato che l'ha vinta tre volte nelle ultime quattro edizioni. Inutile dire che, come sempre, il 'campione di tutto' è l'uomo da battere. Da tenere d'occhio, sempre tra le file della UAE Emirates, Isaac Del Toro che ha iniziato la stagione alla grande vincendo il Tour degli Emirati Arabi.

Il Team Visma schiera invece Wout van Aert e Matteo Jorgenson, confermate le presenze di Pello Bilbao e Matej Mohoric (Bahrain Victorious), Richard Carapaz (EF Education-Easypostc) ed Egan Bernal (INEOS Greadiers).

Jonas Vingegaard ha scelto la Parigi-Nizza per iniziare la sua stagione, il danese del Team Visma/Lease a Bike aveva saltato l'UAE Tour a causa dei postumi di una caduta in allenamento, sarà pertanto al via de 'La Corsa del Sole' ed è sicuramente il nome di punta della start-list. Tra i corridori che puntano alla classifica generale João Almeida (UAE Emirates) e Juan Ayuso (Lidl Trek).