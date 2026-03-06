Un video pubblicato dall’account Instagram del Museo Vicenç Folgado (museumotosfolgado), ha suscitato un acceso dibattito sui social media. Il filmato, della durata di otto secondi, mostra un ciclista con la maglia della Lidl-Trek, la squadra professionistica di ciclismo, che sorpassa imprudentemente due auto durante la discesa del passo Els Àngels, nei pressi di Girona. Il ciclista in questione è stato successivamente identificato come Aleix Espargaró, campione di motociclismo spagnolo che ha intrapreso anche una carriera nel ciclismo.

La Lidl Trek: 'Ne stiamo parlando con il corridore'

Espargaró, 36 anni, ha chiuso la sua lunga carriera nella MotoGP nel 2024, e ha deciso di lanciarsi nel ciclismo. Questo passaggio lo ha visto unirsi alla squadra continental della Lidl-Trek, affiancando il suo ruolo di collaudatore per il team Honda. Tuttavia, la sua avventura nel ciclismo si è rivelata più difficile del previsto. Dopo una sola stagione nella squadra, Espargaró ha dovuto appendere la bici al chiodo, partecipando a sole due competizioni: il Giro d’Austria, da cui si è ritirato dopo una caduta, e il Circuito de Getxo, dove ha concluso al 57° posto.

Espargarò ha mantenuto comunque un legame attivo con Lidl-Trek, rimanendo come testimonial del marchio attraverso i suoi canali social, dove condivide regolarmente foto e video delle sue sessioni di allenamento indossando i colori della squadra.

Questo non solo ha facilitato la sua identificazione nel video controverso, ma ha anche attirato l’attenzione dei dirigenti della Lidl-Trek.

In risposta alle immagini circolanti, la Lidl-Trek ha rilasciato una dichiarazione, sottolineando come il comportamento di Espargaró non rispecchi i valori e gli standard della squadra: “Prendiamo la questione molto seriamente e stiamo parlando direttamente con il corridore”.

He leído que este hombre es Aleix Espargaró 🚴‍♂️



Desconozco el estado de la carretera y el momento, pero si esa carretera tenía el tráfico abierto, no entiendo este tipo de comportamientos...😐pic.twitter.com/yXJyPqyfgz — El Farolillo Rojo (@Farolillo_Rouge) March 3, 2026

Il sorpasso avvenuto in una zona con linea tratteggiata

Questa presa di posizione ha rivelato l’importanza che la squadra attribuisce all’immagine e ai comportamenti dei propri atleti, specialmente in un contesto dove la sicurezza stradale è di cruciale importanza.

Espargarò ha sostenuto che il sorpasso ripreso nel video sarebbe avvenuto in una zona con una "linea tratteggiata", e che le manovre non erano state pericolose o aggressive per gli altri veicoli.

Tuttavia, la reazione della Lidl-Trek mette in evidenza come il team sia attento a tutelare la propria reputazione e quella dei suoi membri, anche fuori dalle competizioni ufficiali. L’incidente ha sollevato interrogativi più ampi su come gli sportivi professionisti e le loro squadre affrontino le questioni di comportamento e condotta, sia dentro che fuori dal campo. La responsabilità sociale degli atleti è diventata un tema centrale nel dibattito pubblico, e la Lidl-Trek ha dimostrato di voler mantenere alti i propri standard, ribadendo l’importanza di comportamenti responsabili in ogni contesto.

La situazione di Espargaró rappresenta quindi non solo una prova delle sfide nel passaggio tra discipline sportive diverse, ma anche un’occasione per riflettere sui valori che ogni atleta deve incarnare, sia in pista che nella vita quotidiana.