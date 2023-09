Dopo un piazzamento sul podio nella sua gara di casa, Carlos Sainz arriva a Singapore con la determinazione di confermare la sua posizione nelle gare di Formula 1. La scorsa stagione, infatti, il pilota spagnolo ha conquistato il terzo posto a Singapore, e quest'anno punta a replicare quel successo. Il pilota spagnolo della Ferrari, inoltre, parla del rapporto con il suo compagno di scuderia Charles Leclerc.

Sainz e il rapporto con Charles Leclerc

Carlos Sainz è al Cavallino Rampante da tre anni ed è riuscuto a dimostrare una continuità nei risultati.

Nel 2021, ha persino superato il suo compagno di squadra, Charles Leclerc, in una lotta interna, accumulando un vantaggio di 6 punti in questa stagione.

In merito al rapporto che lo lega con il suo compagno di squadra, Sainz dichiara: "Il mio compagno di squadra ideale? Per ora Charles è quello con cui mi trovo meglio. Abbiamo un rapporto molto buono fuori e dentro la pista. Sono stato bene anche con Lando Norris in McLaren. Per dirla tutta, mi sono trovato a mio agio con ogni compagno di squadra che ho avuto".

Sainz e la Ferrari: una collaborazione di successo

Sainz si dichiara, inoltre, soddisfatto della sua esperienza in Ferrari: "Mi sono sempre sentito molto considerato in Ferrari fin dal 2021 quando ho messo piede a Maranello.

Qui sono contento e mi trovo in un buon momento della carriera. Quest'anno sto guidando bene e sento che c'è ancora del potenziale per fare meglio. Il mio desiderio sarebbe continuare qua. Ovviamente ci dobbiamo mettere d'accordo: sarebbe una bella notizia se potessimo rinnovare il contratto e andare avanti".

La Ferrari non vince un campionato mondiale dal 2008, ma Sainz sembra determinato a cambiare questa situazione: "L'obiettivo è riuscire a essere competitivi già l'anno prossimo.

Il 2023 è servito a inquadrare i problemi, ma i risultati sono stati una delusione. La Red Bull è cresciuta molto più di noi e di tutte le altre squadre. Nel 2024 vogliamo lottare di nuovo per vincere. Poi è da vedere se conquisteremo il titolo, però almeno dobbiamo provarci", ha concluso Sainz.

La sfida in pista per Carlos Sainz a Singapore

Sainz è consapevole delle sfide che lo attendono in Ferrari. Parlando con Stefano Mancini su La Stampa, ha sottolineato le differenze tra i circuiti di Monza e Singapore: "La speranza c'è sempre, ma parliamo di tracciati all'opposto: uno velocissimo, l'altro un circuito a basso carico". Questo dimostra la versatilità e l'abilità di adattamento necessarie per avere successo in Formula 1.

Il pilota spagnolo è ben conscio che la Ferrari SF-23 attuale non può competere per le vittorie, dato che la Red Bull ha dominato le ultime 15 gare [VIDEO]. Tuttavia, non perde la speranza di interrompere questa striscia di successi dell'avversario: "Spero di essere io, visto che ci sono appena arrivato vicino.

Bisogna che commettano qualche errore ed essere lì per raccogliere l'opportunità. Se Verstappen e la Red Bull non sbagliano nulla, la vedo dura. Dobbiamo essere pronti ad approfittare dei loro errori".

Sainz sottolinea che la Ferrari non è qui solo per approfittare degli errori degli altri, ma per competere al massimo livello: "Gli avversari vogliamo batterli in pista in una gara normale. È su questo che stiamo lavorando per l'anno prossimo". Questo dimostra l'attitudine competitiva del team Ferrari.