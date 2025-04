L'ultima immagine di Jonas Vingegaard in questa prima parte della stagione del ciclismo professionistico è quella sofferente e un po' malinconica della quinta tappa della Parigi-Nizza. Caduto durante la corsa, ferito e in chiara difficoltà, il campione danese era riuscito in qualche modo a raggiungere il traguardo in salita a Cote de Saint'André, staccato e con la maglia gialla ormai persa. Dal 13 marzo, Vingegaard è sparito dai radar. Il giorno dopo non si è presentato al via della sesta tappa della Parigi-Nizza, e ha poi dato forfait alla Volta Catalunya, che avrebbe dovuto chiudere questo primo spezzone di stagione.

Parlando a Wielerflits, il Ds della Visma, Grischa Niermann, ha spiegato che il team e il corridore stanno riprogrammando il calendario di corse e che non è esclusa una presenza ad alcune classiche, dove sfiderebbe Tadej Pogacar. "Non manderemo Jonas a una corsa mezzo servizio, se corre lo fa per vincere" ha commentato Niermann.

Ciclismo, la priorità di Vingegaard resta il Tour

Dopo la caduta e il ritiro alla Parigi Nizza, Vingegaard ha dovuto osservare qualche giorno di riposo assoluto a causa di una commozione cerebrale. Il danese ha poi ripreso ad allenarsi, ma non ha recuperato in tempo per essere al via della Volta Catalunya. "Ci sarebbe piaciuto avere Jonas alla partenza del Catalunya. Non è stato possibile, ma le cose stanno sicuramente andando nella giusta direzione per lui", ha dichiarato Grischa Niermann a Wielerflits.

Il tecnico tedesco ha confermato che, visto il ritiro alla Parigi Nizza e il forfait al Catalunya, la Visma sta pensando di aggiungere qualche corsa al programma di Vingegaard. "Ho letto alcuni giornali che hanno fatto un elenco di corse che sarebbe tra le opzioni, ma alcune di queste non sono state prese in considerazione.

Se vediamo che Jonas ha bisogno di qualche corsa in più allora la faremo, ma tutto deve essere in funzione del Tour de France, questa è la cosa più importante. Ora stiamo riscrivendo il suo calendario con i preparatori", ha dichiarato Niermann.

'Non manderemo Jonas a correre a mezzo servizio'

Grischa Niermann non ha escluso che queste corse aggiuntive possano essere le classiche delle Ardenne, Amstel Gold Race, Freccia Vallone e Liegi Bastogne Liegi, e il Giro di Romandia.

"Stiamo valutando questa cosa, ma non manderemo Jonas a una corsa a mezzo servizio. Se corre, lo fa per competere per la vittoria e deve essere al 100% della forma", ha annunciato il tecnico della Visma Lease a Bike.

Per Jonas Vingegaard, un impegno a fondo nelle classiche delle Ardenne sarebbe una novità. Finora, il danese ha partecipato solo tre volte alla Liegi, senza mai lasciare traccia. L'ultima presenza risale al 2022, quando ancora non aveva vinto il Tour. In quella occasione, Vingegaard finì con un ritiro. Da allora, la sua carriera è stata unicamente incentrata sui grandi giri, e soprattutto sul Tour de France. Il ritorno alle classiche regalerebbe agli appassionati di Ciclismo un'inedita sfida Vingegaard - Pogacar, la trasposizione nelle corse di un giorno del duello che ha caratterizzato gli ultimi quattro Tour de France.