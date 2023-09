Nell'ascesa al successo della Jumbo Visma, che ha completato la tripletta Giro -Tour - Vuelta con tre corridori diversi, ha certamente avuto un ruolo centrale il Team manager Richard Plugge. Acquisita la squadra una decina di anni fa, quando era in grande difficoltà dopo le vicende di doping del periodo targato Rabobank, Plugge e il suo gruppo hanno cominciato a costruire questa macchina perfetta che adesso sta dominando il mondo del ciclismo.

La Vuelta appena conclusa si è rivelata l'esaltazione del progetto Jumbo, una squadra capace di vincere con più campioni, valorizzati da un gruppo di tecnici ed esperti che si occupano di ogni minimo dettaglio.

La superiorità della squadra olandese in questa Vuelta è emersa in modo anche più clamoroso del previsto a causa di qualche defaillance e prova deludente degli avversari più attesi. Nella prima parte della corsa, Remco Evenepoel si era preso il ruolo di vero avversario dei Jumbo, ma il belga è poi crollato sui Pirenei nella tappa con arrivo sul Tourmalet. A fine Vuelta, Plugge ha parlato di Evenepoel e si è detto poco sorpreso della sua crisi, ritenendo il belga "il miglior corridore da classiche che ci sia", ma di avere dei dubbi sul suo valore nei grandi giri a tappe.

Plugge: 'Ha vinto la Vuelta, ma Roglič si era ritirato'

Parlando al giornale Het Nieuwsblad, Richard Plugge ha detto che in realtà le difficoltà di Evenepoel erano prevedibili.

“Non sono stato sorpreso che abbia perso del tempo, ma solo che ne abbia perso così tanto. Mi piacerebbe parlarne con lui e lavorare con lui. Allora potremmo conoscere la risposta, ma non te lo dirò adesso” ha commentato il Team manager della Jumbo Visma.

Secondo Plugge, Evenepoel non ha ancora dimostrato di essere all'altezza dei più forti specialisti dei grandi giri, pur avendo vinto una Vuelta.

Il manager della Jumbo ha spiegato di ritenere il belga soprattutto un campione da corse di un giorno. “In ogni caso è semplicemente il miglior corridore da classiche che ci sia. Non sappiamo ancora come si comporterà in una corsa a tappe con grandi avversari. L'anno scorso ha vinto la Vuelta. Bello, ma Roglic si era ritirato.

Quindi deve ancora dimostrare tutto contro i Vingegaard, i Pogacar e i Roglič di questo mondo” ha dichiarato Plugge, che però non ha voluto minimizzare i successi messi a segno da Evenepoel.

“È ovviamente una delle grandi star del Ciclismo. Ciò che dimostra e quanto ha vinto all'età di 23 anni è ovviamente senza precedenti. Spero che possa continuare così. Tuttavia, una corsa di tre settimane è qualcosa di specifico. Ciò è stato dimostrato più volte in passato” ha commentato Richard Plugge.

Ciclismo, Roglič è il re della Jumbo Visma

Il Team manager olandese ha parlato anche delle voci di mercato che vorrebbero Primoz Roglič lontano dalla Jumbo Visma. Il campione sloveno è apparso un po' contrariato dalla gestione tattica della Vuelta Espana e dalla scelta di difendere la maglia rossa di Kuss nelle ultime tappe.

Il vincitore del Giro d'Italia ha ancora due anni di contratto di con la Jumbo, ma sa che avrà un ruolo di secondo piano rispetto a Jonas Vingegaard e che questo potrebbe impedirgli di puntare alla vittoria del Tour de France. Per questo Roglič starebbe riflettendo sul suo futuro, ma Plugge ha spiegato di non avere nessuna intenzione di liberarlo e lasciarlo partire per un'altra squadra.

"Roglič è il nostro re, come ho già detto in passato, ed è ancora così" ha dichiarato Plugge. "Ha vinto tutte corse a tappe a cui ha partecipato quest'anno tranne questa Vuelta, e ha vinto quindici gare. Perché dovrei considerare di lasciarlo andare? È una discussione davvero difficile, ma se le squadre sono interessate e ci sono voci, forse un giorno qualcuno busserà alla mia porta, ma non è ancora successo.

Roglič è il nostro re ed è difficile lasciarlo andare. Se lo paragoni al calcio, è un cannoniere che segna tanti gol per la nostra squadra, insieme a Jonas. Se se ne va, sbaglieremo molti gol e dovremmo trovare qualcuno che segni di più e non sono in molti che possono farlo", ha concluso Plugge.