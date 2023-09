Si è interrotto nella quinta tappa del Tour of Britain, sul traguardo di Felixstowe, il filotto di piazzamenti di Wout van Aert. Il campione della Jumbo Visma era andato a segno solo in due occasioni in questa stagione, nella classica di Harelbeke e nel Campionato nazionale belga, collezionando per il resto solo una sequenza di delusioni, occasioni perse, colpi di sfortuna e tanto lavoro in aiuto di Vingegaard sulle strade del Tour. Anche al Tour of Britain, la prima corsa dopo la doppia sconfitta dei Mondiali in linea e a cronometro, van Aert ha fatto da gregario speciale nelle prime quattro tappe, lanciando il giovane velocista Olav Kooj verso un poker di vittorie.

Nella tappa di ieri a Felixstowe, la Jumbo ha cambiato a sorpresa il copione, favorendo nel finale l'uscita dal gruppo di van Aert, che è andato a cogliere la vittoria con un assolo da finisseur. Questa particolare strategia era stata decisa a tavolino dai Jumbo per diversificare e dare un'occasione a van Aert dopo quattro vittorie in fotocopia di Kooj. "Il nostro sport è spesso noioso e abbastanza prevedibile, è bello poter rendere il tutto più emozionante" ha dichiarato a riguardo van Aert.

Ciclismo, van Aert: 'Pensavo fosse un'idea scherzosa'

Al termine della corsa, Wout van Aert ha spiegato come è nata l'idea di riscrivere un finale di corsa che sulla carta era inevitabilmente destinato alla volata di gruppo.

"Ieri sera, quando abbiamo discusso del lead-out per oggi e abbiamo esaminato le curve finali, è emerso questo piano. All’inizio l'ho presa come un’idea scherzosa. Poi abbiamo iniziato a pensarci. Abbiamo provato qualcosa di nuovo. Questa è la cosa bella del ciclismo. Il nostro sport è spesso noioso e abbastanza prevedibile, è bello poter rendere il tutto più emozionante" ha dichiarato van Aert.

La strategia studiata a tavolino è poi stata perfettamente eseguita dalla Jumbo, che anche grazie ad un lotto di avversari non di altissimo livello, ha mandato in porto il piano. Van Aert si è portato al comando dando l'impressione di voler tirare lo sprint a Kooj, che si è posizionato dietro di lui. In una delle ultime curve, però, Kooj ha rallentato, permettendo al compagno di guadagnare qualche metro.

Gli altri corridori sono rimasti sorpresi da questa mossa e il campione della Jumbo Visma è così andato a vincere la terza corsa in stagione.

'Una strategia complicata da fare'

"Sono molto felice", ha dichiarato Wout van Aert. ''È sempre molto complicato fare questo tipo di strategia. E se riesci a farlo in questo modo, è ovviamente molto soddisfacente. Questo è un altro grande giorno per la squadra. Di questo sono davvero orgoglioso'' ha concluso il belga.

Con questa vittoria la Jumbo Visma continua la sua striscia di imbattibilità al Tour of Britain, aggiungendo questa tappa di van Aert alle prime quattro tutte firmate da Kooj. Van Aert ha anche preso la testa della classifica generale con 3'' di vantaggio su Ethan Vernon, Max Kanter, Olav Kooj e un folto gruppo di altri corridori tutti a pari tempo.

La corsa prosegue oggi con la sesta tappa, ancora favorevole ad uno sprint, mentre domani, sabato 9 settembre, il percorso sarà più mosso, con un paio di salitelle negli ultimi 25 chilometri. La tappa più dura sarà però quella conclusiva di domenica 10 settembre, con la doppia scalata a Caerphilly Mount nel finale.