La notizia bomba della fusione tra la Jumbo Visma e la Soudal Quickstep sembra destinata a concludersi con un nulla di fatto. La squadra di Richard Plugge e quella di Patrick Lefevere avevano iniziato già in luglio una trattativa per arrivare ad un progetto comune dopo la notizia dell'uscita di scena del main sponsor del team olandese, la catena di supermercati Jumbo. La nuova squadra sarebbe dovuta sorgere sulle basi e la struttura dell'attuale Jumbo Visma, con gli stessi dirigenti e gran parte del gruppo dei corridori. Dal team di Lefevere sarebbe invece arrivato l'azionista di maggioranza Zdenek Bakala, lo sponsor Soudal e uno sparuto drappello di cinque o sei corridori.

Con il passare dei giorni sono però sorti dei problemi, a causa anche dei tempi troppo stretti da rispettare. Il giornale belga Sporza ha confermato che Lefevere e Bakala hanno rinunciato alla fusione e che continueranno da soli, ma ridimensionando la propria squadra.

Lefevere: 'Dopo la lettera di intenti la situazione si è trascinata'

Nei giorni scorsi, Patrick Lefevere aveva già parlato dei problemi dovuti alla tempistica di questa operazione così complessa e con tanti attori in campo. "Dopo la lettera di intenti tutto si è trascinato troppo a lungo" ha dichiarato il manager fiammingo al giornale Het Nieuwsblad.

"Richard Plugge e io abbiamo parlato per un'ora. Dopodiché è passato del tempo.

Ho coinvolto Quick-Step e Soudal. Richard ha visitato la Visma. Finché a un certo punto non viene firmata una lettera di intenti per la fusione. L'intenzione era quella di creare una società in cui Bakala, Robert van der Wallen e Richard Plugge avrebbero diviso le azioni, mentre io avrei venduto le mie" ha dichiarato Lefevere, che nel nuovo team che sarebbe dovuto nascere insieme all'attuale Jumbo Visma avrebbe ricoperto un incarico del tutto marginale.

Ciclismo, stop agli acquisti in casa Soudal Quickstep

La situazione è però cambiata con il passare dei giorni. Forse a causa di un diffuso malumore in seno alla squadra, e per le difficoltà oggettive di rispettare i tempi previsti dall'Uci per registrare la nuova squadra in vista della stagione prossima, Patrick Lefevere e Zdenek Bakala hanno rinunciato al progetto di fusione.

I due sono intenzionati a proseguire fino al 2025 con la loro società che vede l'80% delle quote in mano all'imprenditore ceco e il restante al manager fiammingo.

Il progetto dell'attuale Soudal Quickstep, però, non sembra rinascere sotto i migliori auspici, visto che Bakala ha l'intenzione di ridimensionare la squadra e bloccare la campagna acquisti. Evenepoel quindi non avrebbe i tanto richiesti rinforzi in un team che ha visto già partire Bagioli, Cavagna, Ballerini, Schmid, Morkov, Senechal, Devenyns e Jakobsen.

Resta da vedere quali conseguenze avrà questa notizia in casa Jumbo Visma. La squadra olandese vedrà uscire di scena il suo main sponsor, e l'alleggerimento del monte ingaggi dovuto alla partenza di Roglic potrebbe non essere sufficiente.