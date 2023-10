Intervenendo a una puntata di un podcast di Geraint Thomas, Tom Dumoulin ha rivelato alcuni episodi del tormentato finale della sua carriera. Il vincitore del Giro d'Italia 2017 ha ricordato che Karsten Kroon gli predisse un crollo delle prestazioni prima dei Mondiali di Innsbruck del 2018: "Venne a trovarmi a Livigno, vide come mi allenavo e mi disse che sarebbe stato il mio ultimo anno buono".

Dumoulin ha appena vissuto la sua prima stagione completa senza ciclismo, restando comunque molto attivo e presente nell'ambiente. Ritiratosi a soli 32 anni, quasi al termine del 2022, dopo un lungo periodo di alti e bassi psicofisici, addii e ritorni, l'ex campione olandese ha lavorato come opinionista della tv NOS e come ambasciatore di marchi e prodotti.

Dumoulin: 'Ho chiesto troppo a me stesso'

Con il suo modo di fare brillante e originale, Geraint Thomas è riuscito a coinvolgere e far aprire Tom Dumoulin nel suo podcast, a farsi raccontare degli episodi interessanti e a riflettere sulle sensazioni che condividono i grandi protagonisti del Ciclismo. L'ex campione olandese ha ricordato che nel 2018 si trovava in allenamento a Livigno per prepararsi ai Mondiali di Innsbruck, dove sarebbe arrivato secondo nella cronometro e quarto nella prova in linea. Dumoulin ha raccontato che ricevette la visita del compagno di squadra Laurens Ten Dam e di un ex corridore olandese, Karsten Kroon.

"Sono venuti a trovarmi mentre mi allenavo per i Mondiali a Livigno.

Karsten ha visto come mi allenavo e in base a ciò mi ha detto che sarebbe stata la mia ultima buona stagione. E aveva ragione", ha dichiarato Dumoulin.

"Ho semplicemente chiesto troppo a me stesso. Ho rincorso un obiettivo dopo l'altro. Non guardavo altro al di fuori della mia bolla. La mia mente era rivolta solo alla gara successiva.

Non mi divertivo nemmeno più, ma inseguivo i miei sogni", ha raccontato l'ex corridore, che come predetto da Kroon visse la sua ultima stagione ad altissimi livelli nel 2018.

'Sensazioni che non proverai più per il resto della vita'

Nonostante il precoce ritiro e il senso di insoddisfazione che trasmetteva nell'ultima fase della carriera, Tom Dumoulin ha detto di godere ancora dei ricordi e delle sensazioni speciali che gli ha lasciato il ciclismo.

"Se mi chiedi: se volessi avere una vita normale e non essere un ciclista professionista, allora sceglierei la vita di un ciclista professionista", ha detto Dumoulin al Geraint Thomas Cycling Club.

"Ma sono felice di aver lasciato questo sport in età relativamente giovane. La sensazione più bella che puoi provare come ciclista. Sei costantemente alla ricerca di quella sensazione, quando tutto va bene. È una sensazione così bella. Fortunatamente, l'ho potuta sperimentare diverse volte durante la mia carriera. È qualcosa che non proverai mai più per il resto della tua vita", ha raccontato Tom Dumoulin.