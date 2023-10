La lunga attesa di Elia Viviani per un successo di livello World Tour è finita. Il velocista veronese non vinceva nella massima serie del ciclismo mondiale dal 2019. Da allora, Viviani ha avuto più bassi che alti, sia per l'arrivo della nuova generazione di campioni, che per la scelta di lasciare la squadra belga per passare alla Cofidis. Oggi, in maglia Ineos, il campione olimpico 2016 è andato a segno in una corsa del World Tour, la prima tappa del Tour de Guangxi, la corsa cinese che segna la chiusura del WT. "Posso ancora vincere ai massimi livelli", ha commentato Viviani.

Viviani aveva comunque già dato qualche segnale positivo nelle scorse settimane e in Cina è riuscito a battere un lotto di avversari di alto livello, con Jonathan Milan al secondo posto.

Tour de Guangxi, in Cina finisce il WT

Il Tour de Guangxi, ultima corsa del calendario World Tour del Ciclismo 2023, è scattata oggi con una tappa breve e facile, destinata ai tanti velocisti presenti, dalle giovani stelle De Lie, Kooj e Milan ai veterani Viviani e Bennett. La tappa è andata via senza particolari spunti, nel classico copione di una corsa da volata generale. All'inizio sono partiti in fuga Dries De Bondt, Frederik Wandahl, Louis Barrè e Omer Goldstein.

Il gruppo ha controllato facilmente la situazione e a una quindicina di chilometri dall'arrivo ha annullato la fuga.

La corsa si è poi accesa con la lotta tra le squadre dei velocisti, che si sono date battaglia in un finale caratterizzato da strade larghissime che hanno favorito i rimescolamenti. La Ineos di Viviani si è ben organizzata, così come la Jumbo di Kooj, mentre Jonathan Milan si è arrangiato da solo ed ha finito per trovarsi al vento troppo presto.

Doppietta azzurra, Viviani davanti a Milan

Il corridore friulano ha così dovuto anticipare i tempi del suo sprint e della situazione ha approfittato Elia Viviani, che dopo aver sfruttato il lavoro di Hayter e Narvaez si è riparato a ruota del connazionale. Kooj e De Lie si sono invece dati battaglia dall'altro lato della strada, dove anche Sam Bennett ha trovato un varco nelle battute finali.

Viviani ha atteso il momento giusto alle spalle di Milan, per poi lanciarsi al sorpasso e alla vittoria. Milan ha chiuso secondo, mentre i corridori che hanno sprintato sulla sinistra si sono dovuti accontentare dei piazzamenti. Bennett ha chiuso terzo davanti a De Lie e Kooj.

"Ho sempre creduto di poter tornare a vincere nel World Tour, anche se ho dovuto aspettare a lungo per ottenere di nuovo un successo ai massimi livelli", ha dichiarato Elia Viviani subito dopo il traguardo. "Ultimamente le cose non sono andate così bene, ma oggi ho dimostrato di poter ancora vincere ai massimi livelli", ha aggiunto il campione della Ineos.

Domani il Tour de Guangxi prosegue con un'altra tappa favorevole ai velocisti.