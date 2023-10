A pochi giorni dalla presentazione ufficiale, si delinea sempre di più quello che sarà il percorso del Giro d’Italia 2024. RCS Sport scoprirà il disegno venerdì 13 ottobre al Festival dello Sport di Trento. Grazie alle tante anticipazioni fornite dai media locali dei territori attraversati dalla corsa, di molte tappe si conoscono già i tracciati e le caratteristiche. Già note sono le sedi di partenza ed arrivo, Venaria Reale e Roma. La parte decisiva del Giro d’Italia, la terza ed ultima settimana, inizierà da Livigno, dove il gruppo trascorrerà il giorno di riposo, con una tappa che scavalcherà la Cima Coppi dello Stelvio per arrivare a Monte Pana.

Giro d'Italia, torna il Brocon dopo oltre sessant'anni

Questa tappa, in programma martedì 21 maggio, avrà un percorso un po’ strano e di fatto suddiviso in due. La corsa scatterà a Livigno per una prima parte molto impegnativa, anche per l’altissima quota. Si scaleranno subito il Passo Eira, il Foscagno e lo Stelvio dal versante di Bormio. Ai 2758 metri del passo ci sarà la Cima Coppi, il punto più alto del Giro d’Italia 2024. Lo Stelvio, però, non dovrebbe incidere in maniera determinante sull'esito della corsa. Da qui, infatti, si scenderà verso Trafoi per pedalare un lungo tratto di fondovalle che porterà verso la Val Gardena. Dopo questa fase interlocutoria, la tappa dovrebbe concludersi a Monte Pana, sopra Ortisei, un arrivo inedito.

Mercoledì 22 ancora montagne e ancora un arrivo nuovo. Il Giro d'Italia ripercorrerà una parte del tracciato di una delle Granfondo più note, la Sportful. L'arrivo dovrebbe essere posto in vetta al Passo Brocon, una salita affrontata solo durante la mitica tappa del '56 conclusa sul Bondone sotto la neve.

Doppia scalata al Grappa, poi Roma

La diciottesima tappa offrirà una breve pausa agli uomini di classifica, con il traguardo di Padova, a Prato della Valle, che è promesso agli sprinter. Quindi si tornerà a salire per le ultime due tappe di montagna. La diciannovesima, venerdì 24 maggio, si concluderà in salita a Sappada, dove il Giro è arrivato anche nel 2018 con la vittoria in maglia rosa di Simon Yates.

Il percorso prevede anche le altre salite a Passo Duron e Sella Valcalda. Infine, i giochi per la classifica generale saranno chiusi con la ventesima e penultima frazione. Il giudice finale del Giro d'Italia 2024 sarà il Monte Grappa, affrontato per due volte dal versante di Semonzo, prima del'arrivo a Bassano del Grappa.

Da qui, poi, la carovana rosa si trasferirà velocemente a Roma, per un gran finale che ricalcherà quello che ha ottenuto un ottimo successo nello scorso maggio. Anche stavolta l'ultima tappa sarà in linea e in circuito, con l'arrivo riservato ai velocisti.