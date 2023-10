A quattro giorni dalla presentazione completa del percorso del Giro d'Italia 2024, RCS Sport ha scoperto la grande partenza della corsa rosa in Piemonte. Al Grattacielo Piemonte di Torino sono state scoperte le prime tappe e la partenza della quarta, mentre per conoscere tutto il resto del tracciato bisognerà attendere venerdì 13 per la cerimonia in programma al Festival dello Sport di Trento. Il via del Giro si preannuncia molto impegnativo, tagliando via le consuete crono o tappe per velocisti per far posto a due giornate con percorsi da media montagna che potrebbero portare subito allo scoperto i grandi favoriti per la vittoria finale.

Nella prima tappa si affronterà la salita al Colle di Superga, nello stesso giorno in cui ricade il 75° anniversario della tragedia del Grande Torino, mentre la seconda porterà al traguardo di Oropa, due passaggi di particolare valore emotivo.

Le prime tre tappe del Giro d'Italia 2024 pic.twitter.com/zh4ymxtY8u — Alessandro Cheti (@girociclismo) October 9, 2023

Superga e Maddalena nella prima giornata

Il Giro d'Italia 2024 inizierà sabato 4 maggio da Venaria Reale. La corsa torna a scattare dal Piemonte a soli tre anni di distanza dall'edizione 2021, quando la prima maglia rosa fu vestita da Filippo Ganna. Stavolta non si comincerà con una cronometro, ma con una tappa in linea breve ma dal percorso di media montagna.

A circa sessanta chilometri dall'arrivo si salirà al Colle di Superga, salita classica del grande ciclismo, già vista sia al Giro che nella Milano - Torino. Da qui si scenderà verso il capoluogo piemontese per affrontare l'ultima difficoltà della giornata, il Colle Maddalena, scalata di 6 chilometri al 7,4% di media. Dal Gpm mancheranno ancora una ventina di chilometri per raggiungere il traguardo fissato a Torino.

Il giorno dopo, domenica 5 maggio, la corsa rosa proporrà un'altra tappa che potrebbe chiamare all'azione i protagonisti più attesi della classifica generale. Anche in questo caso il percorso è breve, solo 150 chilometri, una caratteristica che accomuna tutte le tappe di questa partenza piemontese.

Il via è fissato a San Francesco al Campo.

I primi cento chilometri non prevedono particolari difficoltà altimetriche, ma qui il tracciato si farà più movimentato con i Gpm di Oasi Zegna e Nelva. Da qui si scenderà a Biella, base della scalata finale al Santuario di Oropa. La salita misura quasi 12 chilometri, ha una pendenza media sul 6% e punte al 13%. Oropa è legata a doppio filo ad una delle imprese più memorabili di Marco Pantani. Nel Giro '99, il Pirata rimase attardato all'inizio della salita per un salto di catena, ma fu poi protagonista di un'entusiasmante rimonta coronata col successo.

Giro d'Italia, prima occasione per gli sprinter a Fossano

Lunedì 6 maggio il Giro d'Italia offrirà la terza ed ultima tappa interamente piemontese.

Si andrà da Novara a Fossano su un percorso solo leggermente ondulato che dovrebbe far entrare in scena i velocisti.

Infine, martedì 7 maggio, la corsa ripartirà da Acqui Terme per la sua quarta tappa, lasciando il Piemonte dopo la prima parte del percorso per concludersi in Liguria. Qui finisce la parte del Giro d'Italia già ufficializzata. Il resto del percorso sarà presentato venerdì 13 ottobre al Festival dello Sport di Trento.