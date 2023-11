La super sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic è la partita clou di questa fase eliminatoria delle Nitto ATP Finals di Torino: in un Palatour che si preannuncia strapieno, stasera alle ore 21 il tennista azzurro sfiderà il numero uno del mondo per un posto nelle semifinali. In caso di vittoria in due set, per Sinner si spalancherebbero aritmeticamente le porte dei 'magnifici quattro'.

Sinner-Djokovic, in palio il passaggio alle semifinali

Qualora l'altoatesino dovesse imporsi in tre set, invece, Sinner accederebbe comunque alle semifinali nel caso in cui Stefanos Tsitsipas dovesse battere Holger Rune.

Novak Djokovic, invece, passerebbe il turno qualora si dovesse imporre sull'azzurro in due oppure in tre set, a condizione che vi sia un precedente successo di Rune su Tsitsipas. Calcoli che, per ora, lasciano il tempo che trovano visto che l'attenzione sarà rivolta soprattutto alla sfida tra due grandi giocatori: Sinner insieme ad Alcaraz rappresenta la 'next generation', mentre Djokovic è la storia del Tennis recente con i suoi 24 titoli del Grande Slam vinti.

Mai una vittoria per l'azzurro nei precedenti contro il numero 1 al mondo

Per Sinner, Novak Djokovic rappresenta l'ultimo tabù, visto che non è mai riuscito a vincere nei tre precedenti disputati, due dei quali sull'erba di Wimbledon. Superficie diversa ed ecco perché le speranze per un esito positivo aumentano leggermente: il numero quattro del mondo, nella partita vittoriosa in due set contro Tsitsipas, ha espresso un gran tennis, comandando il gioco per gran parte del match.

Questa sera la tattica non potrà essere la stessa perché giocare contro Djokovic impone delle continue variazioni nella propria condotta di gara.

Djokovic ha faticato contro Rune nel match d'esordio: poi c'è il 'fattore PalaAlpitour'

Sinner, come spesso ha ripetuto nei giorni scorsi, dovrà far tesoro degli errori commessi nei match precedenti per trarne vantaggio: il pubblico del PalaAlpitour potrebbe rappresentare un ulteriore aiuto per Sinner nel superare un ostacolo difficilissimo.

Un altro motivo per essere ottimisti è rappresentato dalla fatica di Djokovic nell'avere ragione di Holger Rune nel suo primo match del gruppo verde delle ATP Finals. In conferenza stampa Sinner ha ribadito come Djokovic rappresenti una specie di 'cartina al tornasole': l'azzurro contro il serbo vuole vedere a che punto è arrivato.

Stasera ci vorrà il miglior Sinner per battere Djokovic, ancora più forte rispetto alle vittorie del Masters 1000 di Toronto e dell'ATP 500 di Pechino. Il match tra Sinner e Djokovic sarà trasmesso su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis ma anche in diretta e in chiaro su Rai 2.