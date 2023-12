È iniziata nella gara di oggi a Mol, in Belgio, l'attesa serie di sfide dirette tra i due fuoriclasse del ciclismo e del ciclocross, Mathieu Van der Poel e Wout van Aert. Dopo aver debuttato nei giorni scorsi in due diverse gare, entrambi con una vittoria, i due eterni rivali si sono trovati oggi di fronte per la prima volta. Il testa a testa si è ben presto risolto a favore di Mathieu Van der Poel. Il Campione del Mondo ha dimostrato di essere già in grande forma, come emerso nella prima uscita stagionale a Herentals. VDP ha piazzato una serie di accelerate già nella prima parte di gara e nel secondo giro ha allungato in maniera irresistibile.

"Mi sono sentito bene, ho corso in maniera impeccabile sulla sabbia e questa era la cosa più importante oggi" ha commentato il Campione del mondo.

Ciclocross, l'assolo di VDP

Il circuito sabbioso di Mol ha ospitato la gara che ha aperto il periodo più caldo della stagione del ciclocross, quello natalizio con tutti i big in scena. La gara ha visto al via sia Mathieu Van der Poel che Wout van Aert, per la prima volta uno contro l'altro in questa stagione di ciclocross. Le indicazioni emerse dai rispettivi debutti stagionali dei giorni scorsi indicavano il fuoriclasse olandese come il più in forma dei due. L'impressione si è confermata fin dalle prime battute della corsa di Mol, in cui VDP ha subito preso in mano le redini della sfida.

Van der Poel ha piazzato alcune accelerate fin dal primo giro e van Aert è stato costretto ad impegnarsi a fondo per rimanere attaccato. I due hanno poi rallentato per studiarsi, permettendo a Quinten Hermans e Niels Vandeputte di riagganciarsi, ma nel secondo giro VDP ha insistito scrollandosi tutti di dosso. Il Campione del Mondo è apparso in grande forma e in piena fiducia, con una pedalata molto più incisiva e brillante rispetto a quella di van Aert, che ha dichiarato di voler vivere questa stagione di ciclocross solo in funzione degli obiettivi fissati nel Ciclismo su strada.

Nonostante un salto di catena, VDP ha ampliato velocemente il vantaggio su van Aert ed ha potuto gestire a suo piacimento la seconda parte di corsa. Alla fine, il campione della Alpecin ha concluso trionfalmente con 1'16'' sul belga, mentre Vandeputte ha completato il podio davanti a Hermans e Vandebosch.

Mathieu van der Poel 🇳🇱 a dominé #ExactCross #ExactCrossMol en s'imposant avec 1'16" d'avance sur Wout Van Aert 🇧🇪 Niels Vandeputte 🇧🇪 complète le podium à 2'11" devant Quinten Hermans 🇧🇪#cx #veldrijden #cyclocross pic.twitter.com/apgdXi9NS6 — 🚴 Les Rois du Peloton 🚲 (@LRoisDuPeloton) December 22, 2023

Subito la replica ad Anversa con Pidcock

Nel dopo corsa, Mathieu Van der Poel ha parlato brevemente per commentare la sua corsa. "Mi sono divertito. Mi sono sentito bene, ho corso in modo impeccabile sulla sabbia e questa era la cosa più importante qui. Sono riuscito a fare velocemente la differenza" ha analizzato il campione olandese, che ha risposto anche ad una domanda sulla prova del suo rivale storico van Aert.

"Wout ha dichiarato di voler affrontare l'inverno senza essere al top della forma. Mi sembra intelligente nel suo caso. Penso che nelle prossime gare mi renderà le cose più difficili e che riuscirà a vincere" ha commentato VDP.

Le prossime gare di ciclocross