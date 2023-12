Gli Australian Open saranno il primo grande evento del tennis per quanto riguarda il 2024: il primo torneo del Grande Slam del nuovo anno si disputerà sui campi del Melbourne Park dal 14 al 28 gennaio. Jannik Sinner sarà uno dei grandi protagonisti del torneo, insieme a Novak Djokovic, Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev. Il Sinner visto nello scorcio finale di stagione è stato straordinario: ecco perché l'azzurro potrebbe ambire a vincere il primo Slam in carriera.

Australian Open, Sinner tra i candidati per il successo finale

La superficie è quella che piace a Sinner ma gli Australian Open, primo grande appuntamento tennistico, rappresentano senza dubbio un'incognita: la condizione fisica rappresenterà uno dei fattori determinanti per il successo finale, anche perché, rispetto agli altri tornei, si gioca sempre 3 set su 5, in un tabellone da 128 giocatori.

Il finalista delle Nitto ATP Finals sarà testa di serie N. 4 ai prossimi Australian Open, una posizione che, rispetto all'anno passato, potrà dare una condizione di vantaggio.

Occorre considerare, infatti, che Sinner, lo scorso anno, si ritrovò di fronte agli ottavi di finale Stefanos Tsitsipas: il greco andò avanti di due set (con un doppio 6-4) ma la tenacia di Sinner lo portò a una splendida rimonta nel terzo e nel quarto set (vinti per 6-3 e 6-4). Sinner, però, fu costretto a cedere al quinto set per 6-3. Stefanos Tsitsipas si presentò agli Australian Open dello scorso anno in gran forma: basti pensare che raggiunse la finale, finendo sconfitto dal solito Nole Djokovic.

Tra i possibili avversari del quarto turno, Shelton e Korda

Per l'azzurro, comunque, non sarà una passeggiata. Il tabellone degli Australian Open 2024, infatti, potrebbe riservare al quarto turno incroci pericolosi: Sinner potrebbe giocare contro l'americano Ben Shelton, un giocatore apparso in grande crescita sul finale di stagione anche se ha perso l'ultimo confronto diretto con Sinner, al torneo di Vienna.

Occorre ricordare, inoltre, che Ben Shelton, alla sua prima apparizione, l'anno scorso, agli Australian Open, riuscì addirittura a centrare i quarti di finale, oltre a conquistare le semifinali degli US Open, sempre sul cemento.

Oltre a Shelton, un altro possibile avversario di Sinner, al quarto turno, potrebbe essere rappresentato dall'altro giocatore americano (figlio d'arte) Sebastian Korda: ex N.

1 al mondo juniores, Korda, attualmente, è N. 24 dell'ATP ranking e, comunque, giocatore capace di esaltarsi sul cemento, specialmente se si trova in giornata di grazia.

Se Jannik Sinner dovesse raggiungere i quarti di finale, potrebbe ritrovarsi di fronte il coriaceo Sasha Zverev: il tedesco, per altro, è in vantaggio 4-1 negli incontri precedenti anche se il Sinner visto alle ATP Finals e in Coppa Davis partirebbe avvantaggiato.