La stagione del ciclismo professionistico 2023 sarà ricordata per lo strapotere della Jumbo Visma nei grandi giri. La squadra olandese ha vinto Giro, Tour e Vuelta con tre corridori diversi e concludendo a Madrid con un'apoteosi e tutto il podio monopolizzato. Nelle grandi classiche il copione è stato invece molto diverso, con alcune vittorie nella fase iniziale e poi solo qualche piazzamento quando la stagione ha proposto le sfide delle corse monumento. Wout van Aert è stato condizionato da qualche episodio avverso, come una foratura nel finale della Roubaix.

Il manager del team, Richard Plugge, ha però spiegato che "quella foratura alla Parigi Roubaix non la consideriamo sfortuna, dobbiamo prestare più attenzione ai materiali".

'Serve più attenzione sui materiali'

Nel 2023 la Jumbo Visma ha conquistato diverse corse di un giorno di prestigio nella campagna del nord, come Harelbeke e Gand Wevelgem, ma ha fallito gli appuntamenti con le classiche monumento. Al Giro delle Fiandre, Wout van Aert è rimasto staccato da Pogacar e Van der Poel, mentre alla Parigi Roubaix il belga è stato attardato da una foratura a pochi chilometri dal traguardo.

Secondo la mentalità portata in casa Jumbo Visma da Plugge, questo episodio non deve rappresentare una scusa, ma un motivo per lavorare con ancora più attenzione ad ogni dettaglio.

"Vediamo cosa è andato male nelle classiche. Van Aert ha avuto una foratura al Carrefour de l'Arbre, non è stato un colpo di sfortuna. Dobbiamo assicurarci che non accada più, senza quella foratura probabilmente avrebbe vinto la Roubaix. Dobbiamo prestare più attenzione ai materiali per non incorrere in questi problemi. È facile dire: siamo stati sfortunati.

Ma noi non abbiamo questo modo di pensare. Dobbiamo valutare tutte le cose sulle quali abbiamo un'influenza ed intervenire in modo da prevenire il più possibile che si ripeta", ha spiegato Richard Plugge al giornale belga Het Laatste Nieuws.

La Visma-Lease a Bike verso nuovi obiettivi nel 2024

Richard Plugge ha tracciato anche il progetto che il suo team seguirà nella stagione 2024.

La squadra cambierà main sponsor e, almeno in parte, gli obiettivi. L'uscita di scena di Jumbo ha portato verso il nuovo nome di Visma - Lease a Bike, e la partenza di Primoz Roglic ha ridisegnato gli equilibri e le strategie. Senza il campione sloveno, e con la probabile crescita dei team rivali, ripetere la tripletta nei grandi giri appare molto difficile, se non impossibile. Per questo, Plugge ha in mente un piano in cui le grandi classiche dovranno assumere un ruolo più centrale.

"Ci stabiliremo dei nuovi obiettivi, saranno diversi rispetto a quelli di quest'anno, ma non meno impegnativi" ha dichiarato Plugge. Nonostante i grandi successi raggiunti, il manager olandese ha spiegato di avere ancora un approccio critico e volto ad un continuo miglioramento.

"Lo scorso anno molte cose sono andate bene, ma alcune no. Ci chiediamo cosa possiamo fare meglio. La nostra domanda è come possiamo avere un altro anno di successo, forse con uno o due grandi giri vinti in meno", ha analizzato Richard Plugge, spiegando che quel qualcosa in più dovrà arrivare dalle classiche.