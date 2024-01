A quattro mesi dal via del Giro d’Italia, la Visma – Lease a Bike ha già ben chiaro il suo piano per la corsa rosa. La squadra giallo nera, che ha cambiato il suo nome dopo l’uscita di scena del vecchio sponsor Jumbo, porterà in Italia una formazione con più punte e con grandi ambizioni, soprattutto per le vittorie di tappa. La stella più attesa sarà Wout van Aert, al debutto nella corsa rosa, mentre a curare la classifica sarà Cian Uijtdebroeks, uno dei talenti emergenti più interessanti. Tra gli otto corridori selezionati dalla Visma – Lease a Bike per il Giro c’è anche un italiano, Edoardo Affini.

Il forte passista mantovano avrà un compito sostanzialmente da gregario, anche se nelle prove a cronometro potrebbe andare a caccia di un prestigioso risultato personale.

Ciclismo, Kooij tra i big delle volate al Giro

Non avendo un uomo potenzialmente vincente per la classifica generale, la Visma – Lease a Bike ha deciso di portare al Giro anche il suo velocista di punta, Olav Kooi, uno degli sprinter più forti della nuova generazione. Kooij è al debutto in una corsa a tappe, ma appare già pronto per essere uno dei punti di riferimento nelle volate del prossimo Giro, in cui dovrà vedersela con avversari come Ewan e Milan.

Il giovane olandese potrà contare sul supporto di Affini e Tratnik per preparare le sue volate.

“Sono sanno esattamente come guidare uno sprint. Posso imparare molto dalla loro esperienza” ha commentato Kooij confermando la sua presenza al Giro d’Italia. Wout van Aert, attesissimo, sarà una delle stelle della corsa rosa. Non farà classifica, ma punterà a vincere almeno una tappa e ad indossare la maglia rosa nella prima settimana con una corsa all’insegna dello spettacolo.

Zeeman: 'Non puntiamo alla classifica'

Con Olav Kooj e Wout van Aert a caccia di tappe, la Visma lascerà a Cian Uijtdebroeks la possibilità di confrontarsi con la classifica generale, ma senza pressioni e obiettivi precisi. Per il 21enne belga questa sarà solo la seconda presenza in un grande giro, dopo l’ottavo posto raccolto al debutto nella scorsa Vuelta Espana, e per lui il compito sarà soprattutto quello di continuare il suo percorso di crescita.

“Olav, Wout e Cian avranno le loro possibilità in questo Giro d’Italia, penso che potremo fare spettacolo con questa squadra” ha commentato il Ds Merijn Zeeman. “Non puntiamo alla classifica generale, avremo un approccio diverso rispetto allo scorso anno e un nuovo modo di correre. Ma ovviamente vogliamo attuare alla perfezione anche questo piano” ha aggiunto il tecnico olandese.

Insieme ai tre leader van Aert, Kooij e Uijtdebroeks, la Visma – Lease a Bike al Giro d’Italia sarà composta da Edoardo Affini, Wilco Kelderman, Jan Tratnik, Robert Gesink e Johannes Staune-Mittet, altro giovane promettentissimo.