Tennis solo a pagamento per gli appassionati in Italia? L'emittente Pay per View Sky, nei giorni scorsi, ha annunciato di aver acquistato i diritti in esclusiva di tutti i tornei ATP (quindi 250, 500 e naturalmente i Masters 1000). Sky ha acquistato anche i diritti delle ATP Finals, Next Gen, dei tornei WTA 1000 e delle Finals. Sino allo scorso anno, i tifosi hanno potuto seguire diversi tornei anche in chiaro grazie a Supertennis, grazie ad accordi presi in precedenza. Dal 2024, però, le cose sembrano destinate a cambiare.

Tennis, Sky 'acchiappatutto' e i tifosi insorgono

Secondo il quotidiano economico 'Italia Oggi', infatti, Sky e Supertennis avrebbero interrotto la trattativa riguardante il passaggio di una serie di tornei dall'emittente a pagamento al canale della Federazione che trasmette le partite in chiaro. La FITP, dopo la notizia dell'acquisizione dei diritti di tutti i tornei ATP da parte di Sky, si aspettava un aumento delle cifre per l'acquisizione della trasmissione di alcuni tornei ma, come riporta Italia Oggi, le cifre sarebbero passate da 2,5 milioni di euro a ben 8 milioni.

A Supertennis resterebbero le 'briciole'

In questo momento Supertennis avrà ben poco da trasmettere in chiaro: oltre alla quarta prova Slam, gli US Open, il canale in chiaro potrà irradiare le immagini della United Cup, della Laver Cup e della Billie Jean Cup (più tornei challanger).

Insomma, una miseria in confronto all'offerta presentata lo scorso anno.

I tifosi, naturalmente, sono preoccupati perché tutto ciò significherebbe doversi per forza abbonare a Sky per poter seguire il meglio del tennis che si giocherà nel 2024. Tuttavia, non tutto è ancora perduto in quanto è auspicabile un accordo tra Sky e Supertennis.

Eurosport, intanto, trasmetterà in esclusiva il primo e il secondo torneo Slam dell'anno, ovvero gli Australian Open e il Roland Garros. Il torneo di Wimbledon, terzo Slam, invece sarà visibile solo su Sky mentre il quarto Slam sarà trasmesso da Supertennis.

Impennata di popolarità del tennis in Italia grazie a Sinner e alla vittoria dell'Italia in Coppa Davis

Naturalmente, la mossa di Sky di acquistare i diritti di tutti i tornei ATP 250, 500 e 1000 è soprattutto dettata dall'escalation di interesse nel nostro Paese, grazie soprattutto ai successi ottenuti da Jannik Sinner e dalla nazionale azzurra che, dopo ben 47 anni, ha riportato in Italia la Coppa Davis. La speranza dei tifosi italiani è che almeno una parte di tornei possa essere trasmessa anche in chiaro. Altrimenti c'è il rischio che il tennis torni 'un bene di lusso', seguito solamente da una fetta di tifosi che possono permettersi di pagare l'abbonamento a Sky. Le imprese di Sinner e compagni sono diventate popolari, non si devono trasformare in 'imprese per pochi'.