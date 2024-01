Arnaud De Lie sarà uno dei corridori più attesi nella stagione del ciclismo 2024 ormai alle porte. Il 21enne belga della Lotto Dstny si è segnalato come uno dei giovani più forti della nuova generazione, vincendo già una ventina di corse nelle prime due stagioni da professionista. Con un profilo tecnico da corridore veloce ma dotato di resistenza, gran fisico e spirito battagliero, De Lie si propone già come uno dei possibili campioni da classiche del prossimo futuro. Nel ritiro pre-stagionale della Lotto Dstny, il corridore belga si è messo in evidenza facendo segnare dei numeri strabilianti nei test, arrivando a superare i mille watt di media in sforzi da circa un minuto.

Dati da campione per De Lie

Dopo la presentazione ufficiale della squadra World Tour maschile, di quella femminile e del vivaio under 23, il gruppo della Lotto Dstny si è spostato in Spagna per un periodo di allenamento con temperature più gradevoli di quelle tipicamente belghe. Nel ritiro spagnolo, i corridori hanno potuto iniziare a pedalare con le nuove biciclette Orbea, marchio basco che ha preso il posto di Ridley tra i partner tecnici della Lotto. Con le loro nuove specialissime, De Lie e compagni si sono sottoposti ad una serie di prove, delle lunghe volate di un minuto affrontate in sequenza.

Il giovane belga ha prodotto i dati migliori in questi test. Nel primo sprint di 57'', De Lie ha ottenuto un wattaggio medio di 1022.

Nella seconda manche è stato ancora più efficace, volando per 57'' ad una media di 1040 watt. Sono seguiti altri due sprint di un minuto netto ciascuno, in cui ha segnato 948 e 950 watt, per finire con una volata di 56'' ancora a 988 watt. Questi dati danno una misura chiara del potenziale del corridore, della sua capacità di lavorare ad intensità altissime per un lungo periodo e con sforzi in successione.

Queste caratteristiche rappresentano il profilo ideale per un campione da grandi classiche, da Sanremo e da corse sul pavè, quale vuole diventare Arnaud De Lie.

Le grandi classiche e il primo Tour

Per la stagione 2024 la Lotto Dstny ha programmato un calendario molto più ambizioso per il suo campioncino. Dopo due anni in cui De Lie si è misurato soprattutto con corse di medio livello, questa stagione rappresenterà il primo e vero confronto con il top del Ciclismo.

Il belga debutterà il 10 febbraio alla Vuelta Murcia, per poi correre la Clasica de Almeria e le prime corse della campagna di classiche del nord, la Het Nieuwsblad e il Gp Le Samyn. De Lie passerà quindi dalla Parigi Nizza per arrivare pronto al periodo più caldo con Milano Sanremo, Hrelbeke, Gand Wevelgem, Fiandre e Roubaix.

Non appagato da questo programma impegnativo, Arnaud De Lie continuerà anche alla Freccia del Brabante e all'Amstel Gold Race, dove il 14 aprile chiuderà questa fase della stagione. Il giovane belga tornerà quindi a correre in giugno al Giro di Svizzera, ultimo appuntamento in vista del debutto al Tour de France. De Lie spera di conquistare una tappa al Tour e di convincere il Ct belga Sven Vanthourenhout a convocarlo per le Olimpiadi di Parigi.