Nella sua ultima apparizione stagionale nel ciclocross, la tappa di Coppa del Mondo di ieri a Benidorm, Wout van Aert ha conquistato la vittoria più prestigiosa e significativa di questo inverno un po' sottotono. Il campione belga non ha preparato in maniera specifica questa stagione nel fuoristrada, preferendo concentrarsi unicamente sull'avvicinamento alle classiche primaverili del ciclismo. Questa impostazione ha portato ad una lunga serie di sconfitte negli scontri diretti con Van der Poel, ma nella gara di Benidorm il campione della Visma è riuscito a conquistare finalmente il successo nonostante una caduta quando era ormai in vista dell'arrivo.

"Ho fatto qualche centinaio di metri senza sella per un errore stupido" ha commentato van Aert a proposito dell'episodio avvenuto nel finale.

Van Aert: 'Me la sono cavata comunque bene'

La gara di Benidorm è stata molto più equilibrata rispetto a quelle dominate da Mathieu Van der Poel nel periodo natalizio. Di ritorno da un ritiro di preparazione alla stagione del Ciclismo su strada, VDP e van Aert hanno trovato un tracciato piuttosto veloce e senza fango, un contesto che ha portato ad una corsa poco selettiva, incerta e senza grandi differenze. Van Aert è apparso in netta ripresa rispetto alle prove un po' opache di qualche settimana fa ed ha dato filo da torcere a Van der Poel, che è poi rimasto attardato per una caduta.

Van Aert ne ha approfittato per avvantaggiarsi insieme a Vanthourenhout, poi staccato nell'ultimo giro.

Il belga, ormai lanciato verso la vittoria, ha però rischiato di rovinare tutto per uno strano episodio. "Pensavo di avere un buon vantaggio e ho deciso di saltare le assi di legno a piedi" ha raccontato van Aert spiegando la dinamica dell'incidente.

Nonostante l'approccio prudente, il campione della Visma è incappato ugualmente in una caduta. "Volevo farlo così velocemente che ho comunque commesso un errore. È stato un errore stupido, ma me la sono cavata abbastanza bene" ha continuato il belga.

'Sono saltato contro la sella per il fondo irregolare'

Van Aert è caduto mentre cercava di risalire in bici, e nell'impatto a terra la sua sella è volata via.

Il problema non ha scoraggiato l'ex Campione del Mondo, che è ripartito cercando di percorrere al meglio l'ultima parte del percorso e non farsi sfuggire in maniera beffarda una vittoria già in pugno. "Ho fatto quelle poche centinaia di metri senza la sella, è stato appena possibile. Penso di essere saltato contro la sella quando sono risalito in bici, forse per il fondo irregolare" ha commentato Wout van Aert, che ha concluso con pochi metri di vantaggio su Vanthourenhout.

Nonostante la vittoria, van Aert ha confermato il suo piano di corse iniziale e la conclusione dell'attività nel ciclocross proprio con questa gara di Benidorm. Il belga non parteciperà dunque ai Mondiali di Tabor, tra due settimane, ma si concentrerà sulla stagione su strada.

Il suo debutto è fissato alla Clasica de Almeria dell'11 febbraio. Successivamente correrà la Clasica Jaen e la Volta Algarve, prima di spostarsi in Belgio per la prima classica del nord, la Het Nieuwsblad del 24 febbraio. Dopo la Kuurne del giorno successivo van Aert tornerà ad allenarsi in quota, saltando Strade Bianche e Sanremo, per ripresentarsi alla E3 di Harelbeke del 22 marzo.