Si è conclusa a Benidorm, nell'odierna tappa di Coppa del Mondo, la striscia di imbattibilità stagionale di Mathieu Van der Poel. Nella tappa spagnola di Cdm di ciclocross, il Campione del Mondo è infatti incappato in un paio di episodi un po' sfortunati che lo hanno condizionato, relegandolo al quinto posto. Nell'immediato dopo corsa, il ciclista nato in Belgio ha parlato con toni molto critici a proposito del percorso, secondo lui troppo banale per una prova di Coppa. "Nel ciclocross non dovrebbero esserci più percorsi come quello di Benidorm" ha commentato il fuoriclasse.

'Il pubblico compensa molto, ma a livello di percorso non ne abbiamo bisogno'

Nella prima intervista del dopo corsa, il ciclista olandese ha raccontato la sua corsa ad ostacoli. "Ho avuto un salto di catena al primo giro, ho dovuto inseguire, ma andava ancora bene" ha dichiarato il ciclista. "Ma nel penultimo giro ho colpito le barriere con la spalla e ho capito che era finita" ha spiegato Van der Poel, che durante la corsa ha regalato spettacolo con qualche scatto prodigioso in un tratto di salita asfaltata. "Ma era un tratto troppo breve per staccare un campione come Van Aert. Era l'unico pezzo in cui si poteva cercare di fare la differenza, ma era breve. E' un peccato, ma non perderò il sonno per questo" ha commentato il Campione del Mondo, che ora è già concentrato sui Mondiali di ciclocross che si terranno a Tabor, in Repubblica Ceca, tra due settimane.

"Mi sono allenato duramente per i Mondiali, è anche per quello che oggi non ero così brillante" ha spiegato l'olandese, che ha poi lanciato una critica alla tappa spagnola della Coppa del Mondo di ciclocross. "Secondo me non dovrebbero esserci più dei percorsi così nel ciclocross. Lo avevo già detto lo scorso anno quando ho vinto.

Il pubblico compensa molto, ma a livello di percorso è una cosa di cui non abbiamo bisogno. Capisco che per il pubblico sia fantastico, perchè diventa una lotta all'ultimo sangue, ma è quasi impossibile staccarsi uno con l'altro".

La prova di Van der Poel a Benidorm, due episodi decisivi

La corsa di Mathieu Van der Poel nella tappa di Coppa del Mondo di ciclocross di Benidorm è subito iniziata in salita a causa di un salto di catena nel primo giro.

Il ciclista è finito a metà gruppo, oltre la ventesima posizione, ed ha dovuto rimontare sorpasso dopo sorpasso. Il campione nato a Kapellen ha impiegato un paio di giri per tornare in testa alla corsa, complice un tracciato non molto selettivo.

Quando tutto sembrava preparare un duello finale con van Aert, ma con il gruppo ancora forte di una decina di unità, Van der Poel è caduto in una doppia curva all'uscita di un tratto di sabbia. Il Campione del Mondo è prontamente ripartito, ma ha perso posizioni e secondi preziosi, e non ha più avuto lo spazio per tornare in lizza per il successo. Nel finale Wout van Aert ha vinto nonostante sia a sua volta caduto, Van der Poel ha invece chiuso al quinto posto.