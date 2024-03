È finita in modo sfortunato la campagna di classiche del nord di Wout van Aert. Il campione di Ciclismo della Visma Lease a Bike è infatti caduto rovinosamente a 67 chilometri dal traguardo della Dwars door Vlaanderen. Van Aert aveva preparato con particolare attenzione questa parte della stagione, lavorando a lungo in altura per farsi trovare pronto al Giro delle Fiandre e alla Parigi Roubaix e per scrollarsi di dosso la fama di piazzato. La Dwars door Vlaanderen doveva essere l'ultima corsa di preparazione in vista del Fiandre di domenica prossima, ma van Aert è rimasto coinvolto in una caduta e ha riportato la frattura della clavicola e di diverse costole.

Benoot: 'Wout esce di scena poco prima dei grandi obiettivi'

La caduta in cui è rimasto infortunato Wout van Aert è avvenuta a 67 chilometri dall'arrivo della Dwars door Vlaanderen. A generarla è stato un contatto avvenuto tra i corridori che occupavano le prime posizioni del gruppo, lanciato a forte andatura in un tratto di discesa dritta e larga.

"Wout mi ha gridato 'vai Tiesj' e mi sono alzato sui pedali per accelerare, penso che abbia colpito la mia ruota posteriore. Questa è stata la sensazione che ho avuto" ha raccontato Tiesj Benoot, compagno di squadra di van Aert alla Visma Lease a Bike. "È accaduto tutto così in fretta, quindi non ne sono del tutto sicuro. So che se cadi lì a quella velocità, devi essere fortunato a non farti male.

Abbiamo comunque corso bene, ma è un peccato che Wout esca di scena poco prima dei grandi obiettivi della stagione" ha continuato Benoot.

Il destino si è infatti rivelato ancora una volta particolarmente beffardo con van Aert. Dopo essersi visto spesso sfuggire per poco i grandi traguardi, anche per episodi sfortunati come la foratura della scorsa Roubaix, il campione belga ora esce di scena a pochi giorni dalle corse a cui si era preparato con tanti sacrifici, convinto di dare una svolta alla carriera.

Jorgenson: 'Stavamo andando molto forte'

Matteo Jorgenson, che poi ha vinto la Dwars door Vlaanderen, ha spiegato che la caduta potrebbe invece essere avvenuta per un contatto tra il gruppo di corridori della Visma e quelli della Lidl Trek, che si erano allineati per prendere in testa il successivo muro. "Penso che Wout e Alex Kirsch si siano toccati.

È stato un incidente molto brutto, ho capito subito che avevamo perso Wout, perché stavamo andando davvero forte" ha testimoniato il corridore americano.

La Visma ha poi confermato le prime sensazioni, molto pessimistiche, avvertite subito dopo l'incidente. Gli esami a cui il corridore è stato sottoposto in ospedale hanno evidenziato la frattura della clavicola e di diverse costole. Nei prossimi giorni saranno valutati i tempi di recupero. Wout Van Aert non potrà quindi correre il Giro delle Fiandre e la Parigi Roubaix, ed anche il preannunciato debutto al Giro d'Italia appare a questo punto compromesso.