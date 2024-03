Dopo quasi un mese di pausa, Wout van Aert sta per tornare in azione tra i protagonisti della stagione del ciclismo. Il campione belga è atteso ad una grande campagna di classiche e per prepararsi al meglio ha deciso di saltare Strade Bianche e Milano-Sanremo per passare tre settimane ad allenarsi in alta quota, sul Teide. Sul vulcano delle Canarie, van Aert ha svolto tutto il programma di lavoro previsto senza intoppi, pedalando in compagnia di Tiesj Benoot e Per Strand Hagenes. Dalle attività caricate su Strava sono emersi i dati che fotografano la mole di lavoro svolta.

Il corridore della Visma ha percorso più di duemila chilometri e scalato oltre 53.000 metri di dislivello, in alcune giornate ha diviso gli allenamenti in due distinte sessioni.

Oltre sette ore nell'allenamento più lungo

Dopo aver corso le prime due classiche della stagione belga del Ciclismo professionistico, Het Nieuwsblad e Kuurne, Wout van Aert ha raggiunto le Canarie il 29 febbraio scorso. Da quel giorno, il belga ha passato tre settimane ad allenarsi ai duemila metri del Teide, una lunga sessione di lavoro che dovrebbe dare i suoi frutti nelle prossime classiche, soprattutto al Giro delle Fiandre e alla Parigi Roubaix.

In questi ventuno giorni alle Canarie, Wout van Aert ha percorso 2190 chilometri.

Il campione belga ha superato un dislivello di oltre 53.000 metri, rimanendo in sella per 75 ore. La sessione di allenamento più lunga è stata quella del 12 marzo. Insieme a Benoot e Strand Hagenes, il corridore della Visma ha pedalato per sette ore e diciannove minuti, percorrendo 207 chilometri e scalando oltre 5.000 metri di dislivello.

In alcune giornate, Wout van Aert ha suddiviso l'allenamento in due parti. Al mattino ha pedalato per un centinaio di chilometri sulla bici da strada, mentre dopo pranzo ha preso la bici da cronometro per una sessione specifica. Van Aert ha ora lasciato il Teide ed è tornato in Belgio, dove venerdì 22 marzo sarà al via della E3 di Harelbeke.

Il campione della Visma non sarà però in gruppo alla successiva classica, la Gand Wevelgem di domenica 24 marzo. "Harelbeke è come un proseguimento del mio ritiro in altura, poi voglio prendermi qualche giorno di riposo per ottenere il miglior effetto dall'allenamento in alta quota" ha commentato Wout van Aert, spiegando di puntare tutto su Fiandre e Roubaix.

Il 2024 di van Aert

In questa stagione di ciclismo 2024, Wout van Aert ha deciso di cambiare completamente il suo approccio e il programma di corse. Il belga vuole fortemente vincere una classica monumento per togliersi di dosso la nomea di eterno piazzato e di perdente nei grandi appuntamenti. Van Aert ha corso pochissimo nel ciclocross e ha debuttato nel ciclismo su strada in febbraio, andando a segno già in una tappa della Volta Algarve e nella Kuurne Bruxelles Kuurne.

Dopo le tre settimane di ritiro sul Teide, il corridore della Visma torna a correre venerdì 22 marzo alla E3 Saxo Classic di Harelbeke, e quindi parteciperà alla Dwars door Vlaanderen di mercoledì 27. Saranno gli ultimi appuntamenti prima dei grandi obiettivi di van Aert, il Giro delle Fiandre del 31 marzo e la Parigi Roubaix del 7 aprile. Non è ancora chiaro se il belga continuerà la stagione di classiche con l'Amstel Gold Race oppure no. Van Aert correrà quindi il suo primo Giro d'Italia, salterà il Tour, poi punterà alle Olimpiadi di Parigi.