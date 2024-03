La stagione 2023 della Jumbo Visma, già entrata nella storia del Ciclismo per la conquista di tutti e tre i grandi giri, è stata raccontata da una nuova prospettiva nel documentario The Trilogy, in onda il 16 marzo su Amazon Prime. In vista del lancio, sono circolati alcuni spezzoni del documentario, realizzato montando dei filmati girati nel dietro le quinte delle corse. Uno dei passaggi più interessanti riguarda la presunta lite tra Jonas Vingegaard e Wout van Aert durante lo scorso Tour de France. Al termine della seconda tappa, il campione belga si lamentò per non essere stato aiutato dai compagni.

The Trilogy mostra come Vingegaard, da buon leader, ammise l'errore e si scusò con van Aert.

Vingegaard: 'Avrei dovuto inseguirlo'

Il dietro le quinte della Jumbo Visma, da cui è stato realizzato The Trilogy, ha immortalato il caldo post tappa vissuto in avvio dello scorso Tour de France. Nella seconda giornata di corsa, con arrivo a San Sebastian, Wout van Aert sperava di conquistare il successo per poi mettersi al servizio di Vingegaard nel resto del Tour. Il campione belga veniva da un periodo non molto felice e fortunato, segnato da piazzamenti a ripetizione e episodi negativi, tanto da diventare l'eterno secondo del ciclismo attuale. Il gruppo però si lasciò sfuggire Victor Lafay, e van Aert dovette accontentarsi di un altro secondo posto.

Nel dopo tappa, tra la frustrazione per questo ennesimo piazzamento e la delusione per il mancato aiuto dei compagni che non tirarono il gruppo per riprendere Lafay, van Aert si lasciò andare ad una reazione rabbiosa. Già sul traguardo, il corridore della Jumbo Visma si sfogò con un gesto di collera. Le immagini di The Trilogy mostrano il campione belga che scaglia una borraccia mentre si allontana velocemente dalla zona d'arrivo e impreca: "Ma com'è possibile?".

Il documentario continua con il chiarimento tra Jonas Vingegaard e Wout van Aert. "Avrei dovuto inseguirlo, mi dispiace" si scusa il danese. Più tardi, a mente fredda, van Aert riflette su quanto accaduto. "Voglio scusarmi per essermi arrabbiato. Non ero arrabbiato con nessuno o per come abbiamo corso, ero solo deluso. Dovete capire che quest'anno ho già perso qualche occasione.

Non mi sembra giusto. Non biasimo assolutamente Jonas. Purtroppo la mia delusione dopo la gara è stata immediatamente collegata al fatto che presumibilmente ero arrabbiato con Jonas" ha dichiarato il belga chiudendo l'episodio.

Ciclismo, la tappa di San Sebastian

Questo faccia a faccia tra Wout van Aert e Jonas Vingegaard è avvenuto dopo la seconda tappa del Tour de France 2023, con arrivo a San Sebastian. Il gruppo arrivò al finale di corsa composto da poche decine di corridori, e van Aert appariva come il chiaro favorito in caso di soluzione in volata. In vista del traguardo, però, il francese Victor Lafay scattò e guadagnò qualche decina di metri sul gruppo, che non ebbe una reazione così pronta.

Nonostante il ruolo di favorito di van Aert, la Jumbo Visma non si mise in testa a tirare per riprendere Lafay, e lo stesso Vingegaard si disinteressò della situazione.

Lafay riuscì così a vincere la corsa, mentre van Aert vinse la volata del gruppo ma solo per la seconda posizione.