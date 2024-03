Jannik Sinner ha superato, come da pronostico, Andrea Vavassori accedendo così al terzo turno del Masters 1000 di Miami. dove affronterà l'olandese Tallon Griekspoor nel terzo match in programma oggi, 24 marzo, sul campo centrale. Sono tre i precedenti, tutti recenti, tra i due giocatori. In tutte e tre le occasioni il tennista altoatesino si è imposto piuttosto agevolmente.

Masters 1000 di Miami, l'avversario di Sinner è Griekspoor

Quando è stato sorteggiato il tabellone di Miami, Griekspoor non avrà fatto certamente i salti di gioia al solo pensiero di ritrovarsi di fronte Sinner al terzo turno.

L'olandese, tra l'altro, ha fatto fatica a portare a casa il match contro il giovane americano Alex Michelsen: ci sono volute quasi tre ore per vincere in tre set. Il primo confronto tra Sinner e Griekspoor risale a febbraio 2023, con la semifinale del torneo di Rotterdam: l'azzurro si impose in due set, con il punteggio di 7-5, 7-6. La seconda sfida fa tornare alla mente ricordi piacevoli in quanto si tratta del match giocato a novembre in Coppa Davis tra Italia e Olanda: dopo aver faticato un po' nel primo set (7-6), Sinner travolse il suo avversario con un netto 6-1. Il terzo precedente, curiosamente, è ancora legato al torneo di Rotterdam, quello che si è giocato poche settimane fa e che ha visto trionfare la "Volpe Rossa": anche in questo caso era la semifinale e anche stavolta Sinner si è imposto in due set, con un netto 6-2, 6-4.

Sinner: 'Miami, forse, mi piace di più di Indian Wells'

Al termine del match vinto contro Andrea Vavassori, Sinner ha parlato del suo prossimo avversario, sottolineando come l'olandese stia giocando un ottimo tennis, serve bene ed è molto aggressivo. Quindi bisognerà stare molto attenti e concentrati. A proposito della superficie dei campi di Miami, Sinner ha dichiarato che Miami, forse, la preferisce rispetto a Indian Wells, perché la palla va via un po' più veloce, anche se le condizioni di gioco variano di giorno in giorno, anche a motivo della presenza del vento.

Non è stato, comunque, facile il passaggio da Indian Wells a Miami, anche perché, dopo la pioggia, c'era tanta umidità. Il match tra Sinner e Griekspoor è in programma oggi, domenica 24 marzo: gli organizzatori stanno cercando di recuperare gli incontri che non si sono potuti disputare a causa della pioggia. Il programma inizierà alle ore 12 (ora locale), le 17 in Italia.

La sfida Sinner-Griekspoor sarà la terza partita che andrà in scena sul campo centrale, dopo il match femminile Gauff-Dodin e quello maschile che vedrà di fronte il danese Holger Rune e l'ungherese Fábián Marozsán. Si può ipotizzare che Sinner possa scendere in campo intorno alle 20, ora italiana. La sfida sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Sky, in particolare su Sky Sport Tennis.