il Trittico delle Ardenne arriva alla sua seconda fermata con la Freccia Vallone. La corsa è in programma mercoledì 17 aprile sia per gli uomini che per le donne e proporrà il classico arrivo in cima al durissimo e spettacolare Muro di Huy. Il programma inizia con la corsa maschile, che vede al via tra gli altri anche il fresco vincitore dell'Amstel Gold Race Tom Pidcock, oltre a Hirschi, Teuns, Skjelmose e Vlasov. Tra le donne ci sono ottime possibilità per il Ciclismo italiano, grazie soprattutto a Longo Borghini e Realini, che dovranno vedersela con la campionessa in carica Demi Vollering.

Freccia Vallone, poche speranze per gli italiani

La Freccia Vallone propone un'intensa giornata di ciclismo per mercoledì 17 aprile, con prima la corsa maschile e poi quella femminile. Purtroppo tra gli uomini mancheranno le grandi stelle, visti gli infortuni di Roglic e Evenepoel e le assenze di Van der Poel e Pogacar, che hanno preferito concentrarsi sulla Liegi Bastogne Liegi di domenica prossima. La corsa scatterà alle 11.35. Il percorso è tutto sommato breve per una classica del World Tour, 198 km.

Il Muro di Huy viene affrontato per la prima volta a metà corsa. Da qui inizierà un circuito da affrontare per tre volte che scalerà ancora il Muro e la Cote d'Ereffe. L'arrivo è quello ormai classico, in cima alla suggestiva e durissima rampa del Muro di Huy.

La corsa dovrebbe concludersi tra le 16.15 e le 16.30. Solitamente la corsa resta piuttosto bloccata e si decide unicamente nell'ultima scalata al Muro, dove servono grandi doti di esplosività e il giusto tempismo per piazzare lo scatto vincente. Tra i favoriti spiccano i nomi di Tom Pidcock, Marc Hirschi, Mattias Skjelmose, Dylan Teuns, Maxim Van Gils, Pello Bilbao, Ben Healy, Richard Carapaz, David Gaudu e Aleksandr Vlasov.

Per gli italiani non ci sono molte chance: per Velasco e Rota può essere un obiettivo già molto ambizioso una top ten.

Doppio passaggio sul Muro per le donne

La Freccia Vallone femminile scatta invece alle 14 e prevede un percorso di 144 km con due passaggi, tra cui l'arrivo, sul Muro di Huy.

Il primo passaggio sarà a poco più di trenta chilometri dall'arrivo e da qui inizierà il solito circuito già fatto dagli uomini che comprende anche la Cote d'Ereffe.

Il ciclismo italiano parte qui con grandi ambizioni. Elisa Longo Borghini e Gaia Realini sono tra le principali favorite. La grande rivale è la campionessa uscente Demi Vollering, che sarà spalleggiata da una gregaria d'eccezione come l'iridata Kopecky. Attenzione poi a Niewiadoma, Muzic, Moolman Pasio, Fisher Black e Labous.

Sia la Freccia Vallone maschile che quella femminile saranno trasmesse in diretta tv e online dalla Rai e da Eurosport.

Ecco la programmazione.