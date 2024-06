Antonio Tiberi, il nome nuovo del ciclismo italiano per le grandi corse a tappe, ha concluso anzitempo il suo Criterium del Delfinato. Il corridore del Team Bahrain, reduce dal quinto posto e la maglia bianca al Giro d'Italia, aveva deciso di continuare la sua stagione in Francia ma ha pagato le fatiche della corsa rosa e stamani non ha preso il via della terza tappa. Parlando a Bici.pro, l'ex campione Fabio Aru ha messo in guardia Tiberi e il Team Bahrain sugli eccessi della programmazione e la scelta di correre un altro grande giro, la Vuelta Espana, già in questa stagione.

"Attenderei a fare un altro grande giro, io facendo due giri a stagione spesi tanto" ha commentato il vincitore della Vuelta 2015.

Aru: 'I grandi giri ti logorano'

Il programma di Antonio Tiberi prevede per questa stagione sia il Giro d'Italia, in cui ha concluso brillantemente al quinto posto, e la Vuelta Espana, in cui dovrebbe puntare nuovamente ad un piazzamento di alto livello in classifica generale. Si tratta di un calendario certamente ambizioso e impegnativo per un ragazzo di 23 anni alla prima vera stagione nel ruolo di leader per le grandi corse a tappe.

Secondo Fabio Aru, correre due corse a tappe nella stessa stagione potrebbe rivelarsi controproducente a lungo termine. "Io dal 2014 iniziai a fare due grandi giri a stagione e non fu un bene.

Per Tiberi aspetterei ad aggiungere il secondo giro" ha commentato l'ex campione. Aru ha ricordato che per tre stagioni su quattro, dal 2014 al 2017, ha sempre corso due gare a tappe. "Spendevo tanto, i giri ti logorano fisicamente e mentalmente. Se ne possono fare due, ma non per tanti anni di fila" ha dichiarato Aru.

'Ora un periodo di riposo'

Intanto, il Team Bahrain ha confermato che il ritiro di Antonio Tiberi dal Delfinato è stato dovuto solo alla stanchezza accumulata al Giro d'Italia e che il corridore non ha avuto problemi fisici. Il corridore laziale è stato tra i primi a staccarsi dal gruppo principale nella seconda tappa, corsa ieri e vinta da Magnus Cort Nielsen.

Tiberi è rimasto attardato da un gruppo ancora molto folto su una salita di terza categoria.

"Dopo aver centrato i suoi principali obiettivi al Giro d'Italia, Tiberi voleva consolidare le sue prestazioni al Delfinato. Tuttavia non ha potuto tenere il passo del gruppo per le fatiche del Giro" ha comunicato il Team Bahrain. "Per questo, il corridore e il team hanno deciso di spostare l'attenzione su altri obiettivi più avanti nella stagione, dopo un meritato periodo di riposo e recupero" ha aggiunto la squadra mediorientale.

Tiberi dovrebbe dunque puntare ora sulla Vuelta Espana, probabilmente con l'obiettivo di fare un buon piazzamento in classifica generale.