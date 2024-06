Il Tour de France e il Ciclismo italiano sono pronti a vivere un momento storico. Alla sua 111° edizione, la più prestigiosa corsa del ciclismo mondiale ha fissato per la prima volta il via in Italia. Il Tour 2024 scatterà infatti da Firenze sabato 29 giugno e resterà per tre tappe intere nel nostro paese, oltre ad una parte della quarta frazione. L'attesa per questo Grand Depart italiano è già altissima e sulle strade si prevede un bagno di folla degno di un grande evento. Purtroppo, però, i corridori italiani al via del Tour saranno davvero pochi, forse solo otto, e tra questi spiccherà la maglia tricolore di Alberto Bettiol.

Bettiol e Ciccone a caccia di tappe

La starting list del Tour de France deve ancora completarsi. Le squadre stanno via via annunciando i rispettivi schieramenti, e fino al giorno di vigilia della corsa sarà ancora possibile effettuare dei cambi. Il quadro definitivo dei partenti sarà completato solo venerdì 28, ma già ora si ha un'idea abbastanza chiara della situazione.

Gli italiani in gruppo potrebbero essere otto, con un possibile spostamento di una o due unità. L'uomo più atteso è senz'altro Alberto Bettiol. Il corridore toscano parte sulle strade di casa e sta vivendo la stagione migliore della carriera, con una continuità di rendimento e risultati mai vista prima. Bettiol partirà con la maglia tricolore appena conquistata a Sesto Fiorentino, un motivo in più per fare bene fin da subito e cercare quella vittoria di tappa al Tour che ancora manca nel suo palmares.

L'altro corridore di punta del ciclismo italiano sulle strade del Tour de France sarà Giulio Ciccone. Lo scalatore della Lidl Trek ha avuto un piccolo malanno dopo il Delfinato, ma al rientro nel campionato italiano è apparso in buone condizioni. Ciccone non dovrebbe puntare alla classifia, ma ad una vittoria di tappa in montagna ed eventualmente ad una riconferma della maglia a pois già vinta un anno fa.

Sobrero e Moscon al servizio di Roglic e Evenepoel

Gli altri corridori italiani al via di questo Tour de France avranno soprattutto compiti di supporto per i rispettivi capitani. Davide Ballerini e Michele Gazzoli sono stati convocati dalla Astana per aiutare Mark Cavendish a vincere la storica 35° tappa, che renderebbe il campione britannico il plurivittorioso nella storia del Tour staccando Eddy Merckx.

Matteo Sobrero sarà invece al servizio di Primoz Roglic nella Bora hansgrohe, una delle squadre più forti di questo Tour de France in ottica classifica generale. Davide Formolo è stato convocato dalla Movistar per essere di supporto al capitano Enric Mas, ma potrebbe sfruttare qualche giornata per inserirsi nelle fughe da lontano e muoversi eventualmente anche per un risultato personale a seconda dell'andamento della corsa. Chi dovrebbe godere di maggior spazio è invece Lorenzo Rota. La sua Intermarchè non ha un vero uomo di alta classifica e il 29enne bergamasco potrebbe sfruttare l'ottima condizione dimostrata al Campionati italiano per cercare dei risultati andando in fuga. Infine, Gianni Moscon farà parte della Soudal Quickstep schierata e costruita attorno a Remco Evenepoel.