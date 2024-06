Mentre il Criterium del Delfinato si avvia alla conclusione, prevista per domenica 9 giugno, il Ciclismo professionistico sta per aprire un'altra settimana piena di appuntamenti importanti. Dal 9 al 16 sono in programma tre corse a tappe, le ultime prima del grande evento del Tour de France, che scatterà da Firenze il 29 giugno. Il Giro di Svizzera è la più importante e prestigiosa e occupa l'intera settimana. Dal 12 al 16 sono invece in calendario due gare minori: il Giro del Belgio e il Giro di Slovenia, che però avranno al via alcuni big, come Philipsen, Viviani e Groenewegen.

A completare il programma c'è anche un importante appuntamento del ciclismo giovanile, il Giro d'Italia Next Gen, la corsa riservata agli under 23.

In Svizzera con cinque arrivi in salita

Il Giro di Svizzera è in programma da domenica 9 a domenica 16 giugno. È una delle corse a tappe storiche del grande ciclismo, anche se con il passare degli anni il Delfinato ha preso il sopravvento per qualità della starting list. Nella corsa elvetica il livello sarà comunque di ottimo valore, con Carapaz, Bernal, Skjelmose, Gall, Lenny Martinez, Mas, Uijtdebroeks e il trio UAE composto da Del Toro, Almeida e Yates tra i favoriti.

La corsa propone un percorso molto impegnativo, con cinque arrivi in salita nelle ultime cinque giornate di corsa, compresa la cronoscalata finale.

La corsa sarà trasmessa ogni giorno in diretta da Eurosport - Discovery Plus a partire dalle ore 15. Ecco le tappe:

09/06 1° tappa Vaduz - Vaduz 4,77 km (Crono)

10/06 2° tappa Vaduz - Regensdorf 177,3 km

11/06 3° tappa Steinmaur - Rüschlikon 161,7 km

12/06 4° tappa Rüschlikon - Gotthard Pass 171 km

13/06 5° tappa Ambrì - Carì 148,6 km

14/06 6° tappa Locarno - Blatten 151,4 km

15/06 7° tappa Villars-sur-Ollon - Villars-sur-Ollon 118,2 km

16/06 8° tappa Aigle - Villars-sur-Ollon 15.7 km (Cronoscalata)

Tanti velocisti in Slovenia e Belgio

Mentre il Giro di Svizzera sarà una corsa essenzialmente per scalatori e uomini da corse a tappe, al Giro del Belgio e al Giro di Slovenia il programma si preannuncia più variegato e con anche tanti grandi velocisti in azione.

Le corse sono sovrapposte, con il via per mercoledì 12 e l'arrivo per domenica 16. In Belgio, con una crono iniziale e quattro tappe dal sapore di classica, saranno al via tra gli altri Jasper Philipsen e Fabio Jakobsen. In Slovenia le ruote veloci di punta saranno Groenewegen, Bauhaus, Viviani, Kristoff e Welsford. Per la classifica generale i nomi più interessanti sono quelli di Storer, Ulissi, Morgado, Zana e Johannessen, senza dimenticare il giovane Piganzoli, reduce dal Giro d'Italia.

Entrambe le corse sono trasmesse da Eurosport - Discovery Plus. Il collegamento per il Giro di Slovenia inizierà alle 13. Dopo la fine di questa corsa, intorno alle 15, inizierà la diretta del Giro del Belgio, che combacia quindi con il Giro di Svizzera.

Ciclismo, ecco il Giro Next Gen

In questa affollata settimana di grande ciclismo spicca anche la presenza di una delle più importanti corse a tappe giovanili, il Giro d'Italia Next Gen. La corsa rosa riservata agli under 23 copre l'intera settimana dal 9 al 16, con il via fissato ad Aosta con una cronometro e il finale a Forlimpopoli. Le tappe decisive saranno gli arrivi in quota di Pian della Mussa, Fosse e Zocca. La corsa sarà trasmessa in diretta da Eurosport - Discovery Plus e con differite di mezz'ora da Rai sport.