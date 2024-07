Le Olimpiadi di Parigi 2024 sono ormai alle porte e il 26 luglio si svolgerà la cerimonia di apertura. Gli organizzatori hanno scelto di partite con una novità assoluta per le competizioni a cinque cerchi, visto che per la prima volta nella storia la cerimonia inaugurale si svolgerà fuori da uno stadio. Un evento unico, perché la cerimonia sarà fatta lungo la Senna con un particolare effetto scenografico. Infatti le delegazioni delle varie nazioni sfileranno sul fiume, ciascuna su una diversa barca, attraverso un percorso di sei chilometri che si concluderà davanti al Trocadéro.

Qui si svolgeranno gli spettacoli finali, con lo sfondo inconfondibile della Torre Eiffel. Questa è una delle tante curiosità della prossima rassegna olimpica, di seguito altre che hanno generato polemiche e dibattiti in vista dell’evento.

A Parigi 2024 arrivano i letti ‘anti sesso’

Tra il serio e il faceto i letti che ospiteranno gli atleti al villaggio olimpico di Parigi sono stati soprannominati letti ‘anti sesso’. La motivazione di questo nome sta nel fatto che i letti sono tutti singoli e realizzati con una struttura in cartone, che cederebbe in caso di un peso superiore ad una persona. La ditta fornitrice è la stessa delle Olimpiadi di Tokyo è anche lì si era diffuso lo stesso scetticismo sul loro scopo.

Gli organizzatori di Parigi hanno però voluto sciogliere l’equivoco, riferendo ad AFP che la scelta è stata fatta solo per motivi di sostenibilità ambientale, essendo questi letti facilmente riciclabili, e non ci sono altri fini.

Sweet dreams! The #Paris2024 Olympic beds 🛏️ 😴



These are the same cardboard beds used at #Tokyo2020! They're now in the @paris2024 Olympic Village, waiting for the athletes to arrive. 💫#RoadToParis2024 pic.twitter.com/5QHB3s79zX — The Olympic Games (@Olympics) July 4, 2024

Il team USA porterà i propri condizionatori alle Olimpiadi

Alle Olimpiadi di Parigi 2024 verrà utilizzato un piano strutturale per ridurre le emissioni di carbonio e tra le scelte fatte dagli organizzatori c’è quella di non utilizzare i condizionatori nel villaggio olimpico, ma sistemi alternativi per rinfrescare.

Una decisione che non è stata gradita da molte delegazioni e tra queste c’è il team USA, che ha comunicato la volontà di portare i propri condizionatori a Parigi e posizionarli negli alloggi agli atleti. Come dichiarato dal presidente del comitato statunitense Sarah Hirshland ad AP i condizionatori “sono stati ritenuti fondamentali dagli atleti”.

I taxi volanti sopra i cieli di Parigi, ma solo voli dimostrativi

A Parigi ci saranno anche i taxi volanti, che hanno però generato numerose polemiche. Infatti il governo francese aveva intenzione di lanciare questo trasporto innovativo in vista delle Olimpiadi, ma i taxi volanti non hanno ricevuto in tempo la certificazione di sicurezza dalle autorità europee. La decisione è stata quella di creare comunque la piattaforma di decollo in città e di fare dei voli dimostrativi, gli unici al momento consentiti. Una scelta fortemente contesta dall’amministrazione parigina e dagli ambientalisti, che ritengono questo utilizzo dei taxi volanti inutile per le persone e solo fonte di inquinamento aggiuntivo per la città.

Le polemiche sull’inquinamento della Senna e il tuffo del sindaco

Altre critiche legate al tema dell'inquinamento sono arrivate sullo stato della Senna, ritenuto un fiume con scarsa pulizia. In queste acque si svolgeranno le gare olimpiche di nuoto di fondo e del triathlon, per questo le polemiche si sono accentuate nelle ultime settimane. Per dimostrare la sicurezza delle acque del fiume, dopo il lavoro svolto per depurarle, il sindaco Anne Hidalgo si è tuffata nella Senna, insieme al presidente del comitato organizzatore e ad un membro dello stato, e ha nuotato per un breve tratto immortalata dalle telecamere.

Paris Mayor Anne Hidalgo went swimming in the city's River Seine on Wednesday morning, July 17, in a bid to prove the water is clean enough to host outdoor swimming events at the #Olympics.



📹: Anne Hidalgo via Storyful 📷: Getty Images pic.twitter.com/op9RE1501b — Katie Couric (@katiecouric) July 17, 2024

Rischio attentati a Parigi: innalzato il livello di sicurezza

Come di consueto prima di ogni grande evento, in vista delle Olimpiadi di Parigi è stato innalzato il livello di sicurezza, per il crescente rischio di attentati.

La situazione in Francia è già particolarmente complicata in queste settimane, per le tensioni politiche dopo le recenti elezioni, che hanno innescato scontri nelle piazze. Per questo le autorità hanno aumentato la mobilitazione delle forze dell’ordine nella capitale, con l’obiettivo di garantire a tutti la sicurezza. Le autorità francesi hanno preparato diversi scenari di rischio, compresi quelli di possibili attacchi terroristici, che tornano così a far preoccupare i cittadini.