Penultima giornata di gare allo Stade de France con ben otto titoli in palio per l'atletica leggera alle Olimpiadi di Parigi 2024. Ci sarà tanta Italia nella serata del 9 agosto e i riflettori, oltre alle speranze di medaglia, sono concentrati in particolare sulla nostra 4x100. Gli azzurri, doveroso ricordarlo, sono campioni olimpici in carica, vice campioni del mondo e campioni d'Europa. E a proposito di campioni d'Europa torna in pista anche Nadia Battocletti dopo il 'quasi-bronzo' sui 5000 metri per affrontare la distanza doppia nella quale ha vinto il titolo continentale a Roma.

Avremo inoltre Sveva Gerevini nella seconda e ultima giornata dell'eptathlon ed Andy Diaz in finale del salto triplo. Il ricco programma prevede anche l'assegnazione dei titoli nella 4x100 donne, nel peso e nei 400 metri entrambi al femminili e, infine, nei 400 ostacoli maschili.

Usa favoriti nella finale della 4x100

Tanta voglia di rivalsa da parte dei velocisti statunitensi che tre anni fa a Tokyo subirono una clamorosa eliminazione per un banale errore ai cambi. C'è da dire che questo è l'unico tallone d'Achille di una squadra formidabile che, in occasione della finale, schiera anche il fresco campione olimpico Noah Lyles che, alla luce della concomitanza della finale dei 200 metri, non ha preso parte alle batterie.

Usa sicuramente da battere, ma non dimentichiamo che ai Mondiali di Budapest furono gli unici più veloci degli azzurri. Tra i team finalisti hanno impressionato i sudafricani che schierano Akani Simbine e sono da temere anche britannici e giapponesi. La Giamaica, nonostante la presenza del vice campione olimpico e primatista stagionale dei 100 metri, Kishane Thompson, non è riuscita a staccare il biglietto per la finale.

Nadia Battocletti, il sogno continua sui 10mila metri

Nei 5000 metri ha assaporato per qualche ora la gioia della medaglia di bronzo, alla luce della temporanea squalifica poi annullata della keniana Faith Kipyegon. Nadia Battocletti ora ci riprova in finale dei 10mila metri e anche qui sulla carta è una gara in salita per l'azzurra contro le migliori specialiste.

La campionessa olimpica in carica è Sifan Hassan e l'olandese ha appena messo al collo il bronzo dei 5000, sulla carta la mezzofondista da battere potrebbe essere l'etiope Gudaf Tsegay o la sua connazionale Tsigie Gebreselama. L'atleta trentina ha comunque dimostrato di non avere alcun timore reverenziale.

Diaz in finale del salto triplo

Andy Diaz ha fatto il dovere centrando la finale maschile del salto triplo in una stagione in cui è andato sulla misura di 17.61 raggiungendo i primi posti del ranking mondiale. Sognare un podio olimpico non costa nulla, chiaro che la concorrenza è feroce a iniziare dal campione olimpico in carica, il portoghese Pedro Pichardo e dal campione europeo Jordan Diaz, quasi omonimo del nostro triplista e anche lui cubano di nascita che ha preso, nel suo caso, la cittadinanza spagnola.

Completa il lotto dei favoriti il campione mondiale in carica, il burkinabé Hugues Fabrice Zango.

Thiam a caccia del tris olimpico nell'eptathlon

La belga Nafissatou Thiam insegue il terzo oro consecutivo, impresa mai riuscita nella storia olimpica dell'eptathlon. A sfidarla saranno la britannica Katarina Johnson-Thompson che detiene il titolo mondiale, la statunitense Anna Hall e l’olandese Annouk Vetter, ma attenzione anche alla belga Noor Vidts e alla svizzera Anna Kaelin. L'Italia è presente con Sveva Gerevini, primatista nazionale della specialità.

Le altre finali

Nella serata del 9 agosto si assegna il titolo olimpico della 4x100 donne e l'interrogativo principale riguarda la Giamaica, qualificata per la finale ma priva delle migliori velociste tutte infortunate.

In queste condizioni diventa difficile centrare un podio che vede favorite le statunitensi per il gradini più alto davanti alla Gran Bretagna. Anche le padrone di casa francesi coltivano ambizioni da medaglia.

Nel getto del peso femminile la cinese Lijiao Gong tenterà il bis olimpico in una gara che la vede tra le favorite insieme alla vice campionessa mondiale, la canadese Sarah Mitton. Attenzione anche all'olandese Jessica Schilder e alla neozelandese Maddison-Lee Wesche, mentre la statunitense Chase Ealey che lo scorso anno vinse il titolo mondiale a Budapest è stata eliminata nelle qualificazioni.

La dominicana Marileidy Paulino sembra invece la donna da battere sui 400 metri, finale del giro di pista al femminile che vede come sue principali avversarie per l'oro olimpico la polacca Natalia Kaczmarek e l'irlandese Rashidat Adeleke.

Ultima gara della serata, tra le più attese, quella dei 400 ostacoli maschili dove il norvegese Karsten Warholm punta al secondo oro olimpico consecutivo dopo quello di Tokyo. Cercheranno di contrastare il fenomeno scandivano lo statunitense Rai Benjamin, il brasiliano Alison Dos Santos e l'angloverginiano Kyron McMaster.

Il programma del 9 agosto nel dettaglio e gli italiani in gara

Ore 10.05: Eptathlon - Lungo (Sveva Gerevini)

10.40: 4x400 femminile - batterie (Italia)

11.05: 4x400 maschile - batterie (Italia)

11.23: Eptathlon - Giavellotto gruppo A (Sveva Gerevini)

11.30: 800 maschili - semifinale (Simone Barontini, Catalin Tecuceanu)

12.05: 100 ostacoli - semifinale

12.32: Eptathlon - Giavellotto gruppo B (ev. Sveva Gerevini)

Sessione serale