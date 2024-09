Si stanno addensando molti dubbi sul finale di stagione di Ciclismo di Filippo Ganna. Dopo la doppia medaglia vinta alle Olimpiadi di Parigi 2024, argento nella cronometro su strada e bronzo nel quartetto in pista, il campione piemontese avrebbe dovuto partecipare ad alcune brevi gare a tappe per avvicinarsi all'ultimo grande obiettivo, il Mondiale di ciclismo di Zurigo. Dopo un'opaca prestazione al Giro di Germania, Ganna si è però ritirato dopo appena una tappa del Renewi Tour, proprio nel giorno in cui sarebbe partito come favorito numero uno della cronometro.

Parlando al giornale belga Het Nieuwsblad, il Ds della Ineos Grenadiers Zakkari Dempster non ha nascosto un po' di preoccupazione per la situazione di Ganna. La squadra non ha ancora ben chiaro quale sia il motivo di questa flessione nelle prestazioni e come potrà essere ridisegnato il programma delle prossime settimane. "Non c'è niente di specifico, ma non è normale che si stacchi così", ha dichiarato Dempster.

Dempster: 'C'è qualcosa che non va'

L'uscita di scena di Filippo Ganna al Renewi Tour è stata un po' strana e ancora in parte da chiarire. La corsa è scattata mercoledì 28 agosto con una tappa per velocisti vinta da Jonathan Milan. Ganna ha pedalato a lungo in coda al gruppo, poi si è staccato nel finale ed è arrivato tra gli ultimi, con oltre otto minuti di distacco.

Giovedì 29 la corsa è continuata con una cronometro di 15 chilometri, un test molto importante per il due volte iridato della specialità, che però non si è presentato al via. Circa un'ora prima della partenza, la Ineos ha annunciato il ritiro di Ganna, motivandolo con la stanchezza accumulata dal corridore.

In un'intervista a Het Nieuwsblad, Zakkari Dempster si è detto un po' allarmato.

"Le sue prove al Giro di Germania erano già state molto al di sotto del suo standard. poi si era ripreso e lo abbiamo fatto partire al Renewi Tour. Ha fatto del suo meglio, ma non è chiaramente normale che Filippo abbia dovuto staccarsi in una tappa del genere", ha commentato il tecnico della Ineos.

Dempster e la Ineos non hanno però ancora individuato quale sia il problema che sta condizionando Ganna.

"Non c'è niente di specifico. Non ha sintomi particolari e non si sente male. Bisogna indagare ulteriormente per vedere se ha un problema specifico. C'è qualcosa che non va. Cercheremo di riportarlo al suo livello abituale per il finale di stagione" ha dichiarato Dempster.

'Ora è in Svizzera per dei test'

Il tecnico della Ineos non ha però escluso che queste difficoltà possano ridisegnare il programma che prevede gli Europei e i Mondiali di ciclismo a cronometro. "Se avremo dei segnali che è meglio dargli un po' di riposo, allora lo faremo. Ma ora non abbiamo nessuna informazione. È partito per la Svizzera per fare dei test. Quando saranno completati, prenderemo una decisione sul suo programma" ha annunciato Dempster.

Filippo Ganna ha iniziato a correre molto presto in questa stagione, già a gennaio con il Tour Down Under. Gli obiettivi principali del 2024 erano il Giro d'Italia, le Olimpiadi di Parigi e i Mondiali di Zurigo, mentre le classiche sono state messe in secondo piano. Ganna ha vinto la cronometro di Desenzano del Garda al Giro, il titolo nazionale, sempre a cronometro, l'argento e il bronzo ai Giochi.