Arriva una piccola soddisfazione per il Ciclismo italiano in questa stagione davvero avara di risultati, soprattutto nelle corse a tappe. Antonio Tiberi, una delle belle speranze per il futuro del movimento ciclistico italiano nei grandi giri, ha conquistato la classifica finale del Giro del Lussemburgo ribaltando la situazione nell'ultima tappa. Il Campione del Mondo e leader della classifica Mathieu Van der Poel si è trovato isolato nel finale di corsa e non ha potuto rispondere a tutti gli attacchi che gli sono stati portati. Ad approfittarne con buon tempismo è stato proprio Tiberi, che si è inserito in una fuga nata in un momento interlocutorio della tappa e ha poi spinto a fondo per concretizzare il sorpasso.

VDP ha poi reagito, ma quando Tiberi era ormai sicuro della vittoria finale del Giro del Lussemburgo, mentre quest'ultima tappa è andata a David Gaudu.

🏅🇫🇷David Gaudu (Groupama-FDJ) gana la Ultima Etapa del 🇱🇺Tour de Luxemburgo 2024.

🏆🇮🇹Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious) se Proclama Campeón de la carrera 🇱🇺 #SkodaTourpic.twitter.com/kX2vpm9cN7 — NotiCiclismo 🌈 #zurich2024 (@Noticiclismo1) September 22, 2024

Lussemburgo, VDP con soli due compagni di squadra

LA quinta ed ultima tappa del Giro del Lussemburgo è partita con cinque corridori racchiusi in appena 10'' in classifica generale: il leader Van der Poel e i suoi inseguitori Ayuso, Vansevenant, Hirschi e Tiberi. Il percorso ha proposto un bel circuito finale da affrontare per tre volte, con uno strappo di un chilometro al 9% e altri saliscendi.

Nelle fasi iniziali sono partiti in fuga Lorenzo Milesi, Johannes Staune Mittet e Archie Ryan. A causa dei numerosi ritiri dei giorni scorsi in casa Alpecin, Van der Poel si è trovato a dover gestire la corsa con appena due compagni di squadra. Fino al circuito finale tutto è filato liscio per il Campione del Mondo, poi la corsa è esplosa e la girandola di scatti si è rivelata ingestibile.

Milesi è stato il primo dei fuggitivi ad essere ripreso, ma anche Ryan e Staune Mittet sono poi raggiunti nel penultimo giro.

La UAE è sembrata voler prendere l'iniziativa con Grosschartner e Hirschi, ma Ayuso è apparso non molto brillante ed ha indebolito la possibile superiorità numerica della squadra. Hirschi ha provato uno scatto sul penultimo passaggio dalla salita, ma Van der Poel ha risposto brillantemente ed è andato anche a prendersi un secondo di abbuono al passaggio sui traguardo.

Tiberi coglie l'attimo vincente

Nel tratto intermedio dell'ultimo giro, si sono nuovamente susseguiti gli scatti, e Antonio Tiberi ha colto l'occasione di inserirsi in un gruppetto con Gaudu, Simmons e Jegat. Il gruppo ha rallentato, permettendo altri scatti, ma soprattutto dando spazio a Tiberi e compagnia, che hanno guadagnato 40''. Il corridore del Team Bahrain ha capito di essere nella situazione ideale per conquistare la vittoria della classifica generale ed ha spinto a fondo, disinteressandosi della tappa. Nel finale ne ha approfittato Gaudu, che dopo essere rimasto a ruota è scattato per andare a prendere la vittoria di tappa, con Simmons, Jegat e Tiberi a 3''.

Sullo strappo finale Van der Poel ha fatto il suo show, ma ormai tardivo per difendere la maglia di leader.

Il Campione del Mondo è arrivato a 29'' con Pedersen, con il gruppo di Hirschi e Ayuso a 31''.

La classifica finale del Giro del Lussemburgo vede così il successo di Antonio Tiberi con 15'' su Van der Poel e 16'' su Gaudu.