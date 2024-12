Con due mesi di ritardo, quando i corridori saranno ormai pronti a tornare in azione con le prime gare della nuova stagione di ciclismo, RCS Sport presenterà finalmente i percorsi completi del Giro d'Italia 2025 e del Giro d'Italia Women. L'evento di presentazione era stato inizialmente annunciato per il 12 novembre, per poi essere rimandato a data da destinarsi. L'organizzazione aveva parlato di problemi tecnici per motivare questo rinvio, anche se nel mondo del Ciclismo si è vociferato di presunte difficoltà a concludere la trattativa con l'Albania, probabile sede di partenza della corsa rosa.

La presentazione dei percorsi è stata ora confermata per lunedì 13 gennaio alle ore 18. A ospitare l'evento sarà la Sala Petrassi dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone a Roma, sito in Viale Pierre de Coubertin 30.

Giro d'Italia, sterrato e crono in Toscana

Questo grande ritardo nella presentazione del percorso del Giro d'Italia 2025 ha di fatto agevolato chi ha cercato di ricostruire il tracciato riunendo le tante informazioni fornite dai media e dagli amministratori locali dei territori interessati al passaggio della corsa. Come ha ammesso anche il Direttore del Giro d'Italia Mauro Vegni, il percorso è già completo e praticamente conosciuto. L'unica parte che ancora deve essere realmente scoperta è la partenza, con il dubbio delle prime tre tappe.

Il piano originario prevedeva il via in Albania con una cronometro, una tappa per velocisti e una più ondulata. Questo progetto potrebbe essere confermato, ma nelle ultime settimane sarebbero state prese in esame anche delle soluzioni alternative.

Il resto del percorso del Giro d'Italia 2025 è fatto. Dopo il trittico iniziale, in Albania o in una nuova sede, la corsa rosa ripartirà dalla Puglia arrivando a Lecce, che non ospita una tappa dall'ormai lontano 2003.

Al sud si visiteranno altre splendide città come Matera e Napoli, per poi cominciare la risalita della penisola.

Il primo arrivo in salita è previsto a Marsia, in Abruzzo, ma non dovrebbe provocare una grande selezione. La prima settimana finirà con una parte molto tecnica, una frazione con i muri marchigiani e l'arrivo a Castelraimondo, quindi un'altra sulle strade bianche del senese e il traguardo suggestivo di Piazza del Campo.

Si resterà in Toscana per la cronometro da Lucca a Pisa, per poi passare l'Appennino al San Pellegrino in Alpe e trovare il secondo arrivo in salita a Castelnovo ne Monti.

Tra le salite il Grappa e il Colle delle Finestre

Da qui si passerà in Lombardia, a Viadana, e in Veneto, a Vicenza, per poi sconfinare in Slovenia con la tappa di Nova Gorica. Finalmente entreranno poi in scena le grandi salite alpine. La tappa di Asiago affronterà anche il Monte Grappa, già presente nella scorsa edizione. L'ultima settimana di corsa partirà con l'arrivo in salita a San Valentino di Brentonico, probabilmente il più duro dell'intero Giro d'Italia 2025. Si arriverà quindi a Bormio passando per il Tonale e il Mortirolo.

La corsa qui offrirà una giornata più facile a Cesano Maderno per poi affrontare le ultime due tappe di alta montagna. Prima si andrà in Val d'Aosta, salendo due volte al Col de Joux per arrivare a Champoluc. Infine, alla vigilia della passerella conclusiva di Roma, la classifica generale sarà sigillata dalla tappa con il Colle delle Finestre e il traguardo al Sestriere.